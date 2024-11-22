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Pendikspor ile Ümraniyespor 4 gollü maçta yenişemedi!

Güncelleme Tarihi:

#Pendikspor#Ümraniyespor#1. Lig
Pendikspor ile Ümraniyespor 4 gollü maçta yenişemedi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 22:37

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig 13. hafta açılış maçında Central Hospital Ümraniyespor 2-2 berabere kaldı.

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Trendyol 1. Lig 13. hafta açılış maçında Siltaş Yapı Pendikspor ile Central Hospital Ümraniyespor 2-2 berabere kaldı.

Stat: Siltaş Yapı Pendik

Hakemler: Yunus Dursun, Yusuf Bozdoğan, Kürşathan Akın

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç, Enes Keskin (Dk. 90+5 Bekir Karadeniz), İbrahim Akdağ (Dk. 87 Lima), Gökcan Kaya (Dk. 74 Topalli), Eze (Dk. 87 Kappel)

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 78 Barış Ekincier), Mustafa Eser, Glumac, Burak Öksüz (Dk. 46 Furkan Apaydın), Djokanovic, Benny, Hoti (Dk. 67 Serkan Göksu), Bardhi (Dk. 86 Ali Turap Bülbül), Mehmet Büyüksayar (Dk. 46 Atalay Babacan), Minchev

Goller: Dk. 3 Cihan Topaloğlu (Kendi kalesine), Dk. 45+1 Welinton (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 67 Minchev (Penaltıdan), Dk. 82 Barış Ekincier (Central Hospital Ümraniyespor)

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Sarı kartlar: Dk. 41 Hasan Kılıç, Dk. 50 Welinton Dk. 73 Erdem Canpolat (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 53 Hoti, Dk. 90+5 (Central Hospital Ümraniyespor)

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#Pendikspor#Ümraniyespor#1. Lig

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