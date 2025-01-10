Pendikspor ile Bandırmaspor yenişemedi! 2 gol...

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Pendikspor, Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
10. dakikada sağ kanatta topla buluşan Paixao, pasını ceza sahası içine koşu yapan İbrahim’e aktardı. İbrahim’in ceza sahası içinde yerden şutunda kaleci Erdem topu çeldi.
31. dakikada Hasan’ın pasında sol kanatta topu alan Del Valle, ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
39. dakikada Diniyev’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın kafayla topu uzaklaştırdığı top ceza sahası dışı sol çaprazındaki Mehmet’in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak direk dibine yaptığı sert vuruşta kaleci Erdem uzanarak topu kornere çeldi.
66. dakikada Del Valle’nin ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda kaleci Akın gole izin vermedi.
85. dakikada Atınç Nukan’ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top kaleci Erdem’de kaldı.
88. dakikada Rahmetullah’ın sağ kanattan pasını ceza sahasındaki Gökdeniz’e aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Erdem topu kornere çeldi.
90+3. dakikada hakem Emre Kargın, yoğun itirazdan dolayı Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'e kırmızı kart gösterdi.
90+6. dakikada Paixao'un sol kanattan ceza sahası içine ortasında arka direkte Paulinho topu ağlara yolladı. 1-1