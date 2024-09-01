Pendikspor evinde kaybetti

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Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Iğdır FK’ya 2-0'lık skorla mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
29. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Regattin, Bekir Karadeniz’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Yılmaz, penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Regattin, kalecinin soluna yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
49. dakikada Bekir Karadeniz’in ceza yayı üzerinden sert şutunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Bekir’in bu sefer sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yine direkten döndü.
83. dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Ahmet Engin’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak Öğür’den döndü. Kaleciden seken topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Thuram’ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlarla buluştu. 0-2
Hakemler: Ali Yılmaz, Hasan Erdoğan, Mehmet Akpınar
Pendikspor: Burak Öğür, Bekir Karadeniz (Erdem Özgenç dk. 82), Murat Akça (Berkay Sülüngöz dk. 72), Welinton, Sequeira, Hasan Kılıç (Burak Süleyman dk. 82), Mesut Özdemir, Enes Keskin (Topalli dk. 66), Lima, Gökcan Kaya, Eze
Yedekler: Erdem Canpolat, İbrahim Akdağ, Erdem Çalık, Muhammet Erdem, Furkan Doğan, Tarık Tekdal
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Iğdır FK: Furkan Köse, Burak Bekaroğlu, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Ahmet Engin, Caner Cavlun (Alperen Selvi dk. 87), Niemann (Thuram dk. 66), Burak Altıparmak (Marcos Silva dk. 67), Lico (Guima dk. 46), Regattin, Aleksic (Catic dk. 87)
Yedekler: Alp Arda, Ömer Şişmanoğlu, Mert Çölgeçen, Halil İbrahim Sönmez, Berkan Keskin
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Regattin (dk. 31), Thuram (dk. 83) (Iğdır FK)
Sarı kartlar: Burak Bekaroğlu, Lico, Burak Altıparmak, Furkan Köse, Marcos Silva (Iğdır FK)