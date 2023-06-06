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Pendikspor Bodrumspor maçı nerede ve ne zaman oynanacak? Finalin adresi belli oldu

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#Pendikspor#Bodrumspor#Tff
Pendikspor Bodrumspor maçı nerede ve ne zaman oynanacak Finalin adresi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 10:35

Pendikspor Bodrumspor maçı, Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek. Eyüpspor'u sürpriz bir skorla eleyen Bodrumspor, finalde Pendikspor ile karşılaşıyor. Peki, her iki takım taraftarlarının haricinde pek çok futbolseverin de merakla takip edeceği Pendikspor Bodrumspor maçı nerede ve ne zaman oynanacak? İşte, TFF 1. Lig Play Off finaline dair detaylı bilgiler

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Pendikspor Bodrumspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in yeni temsilcisinin belirleneceği Pendikspor Bodrumspor maçı, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Peki, Pendikspor Bodrumspor maçı nerede ve ne zaman oynanacak? İşte, o detaylar

PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI NEREDE VE NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF 1.Lig Play Off Final mücadelesinde Pendikspor, Bodrumspor ile karşılaşacak. 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Karşılaşma, Akhisar'da oynanacak.

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#Pendikspor#Bodrumspor#Tff

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