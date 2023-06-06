Pendikspor Bodrumspor maçı nerede ve ne zaman oynanacak? Finalin adresi belli oldu

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Pendikspor Bodrumspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in yeni temsilcisinin belirleneceği Pendikspor Bodrumspor maçı, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Peki, Pendikspor Bodrumspor maçı nerede ve ne zaman oynanacak? İşte, o detaylar
PENDİKSPOR BODRUMSPOR MAÇI NEREDE VE NE ZAMAN OYNANACAK?
TFF 1.Lig Play Off Final mücadelesinde Pendikspor, Bodrumspor ile karşılaşacak. 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.
Karşılaşma, Akhisar'da oynanacak.