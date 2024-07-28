×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Pendikspor, Alanyaspor'u farklı yendi! Maçta 5 gol atıldı

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Alanyaspor#Pendikspor
Pendikspor, Alanyasporu farklı yendi Maçta 5 gol atıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 23:09

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı 1. Lig ekibi Pendikspor'a 4-1 mağlup oldu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor'a 4-1 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Corendon Alanyaspor tesis sahasında Pendikspor'la hazırlık maçında karşılaştı.

Müsabakaya hızlı başlayan Pendikspor, karşılaşmanın ilk yarısını Gökcan Kaya ve Emeka Eze'nin bulduğu gollerle 3-0 önde kapattı.

Her iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçen maçın ikinci yarısı, Pendikspor'da Bekir Karadeniz, Corendon Alanyaspor'da ise Furkan Bayır'ın birer golüyle 4-1 sona erdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Alanyaspor#Pendikspor

BAKMADAN GEÇME!