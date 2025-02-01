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Pendikspor, Adanaspor'u tek golle mağlup etti!

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#Pendikspor#Adanaspor#1. Lig
Pendikspor, Adanasporu tek golle mağlup etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 21:23

Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

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Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yendi.

Hakemler: Alpaslan Şen, Kadir Akıllı, İbrahim Ethem Potuk

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Furkan Mehmet Doğan, Murat Akça, Alpaslan Öztürk, Sequeirra, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç, Topalli (Dk. 74 Mete Kaan Demir), Bekir Karadeniz (Dk. 79 Denic), Del Valle, Mustafa Pektemek (Dk. 87 Tarık Tekdal)

Adanaspor: Nurullah Aslan, Süleyman Koç (Dk. 20 Feyzi Yıldırım), Donkor, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Can Esendemir (Dk. 46 Harun Alpsoy), Sadiku (Dk. 46 Fofana), Adem Eren Kabak, Candeias (Dk. 83 Orkan Çınar), Mirza Cihan (Dk. 70 Ciss), Ivan, Cikalleshi

Gol: Dk. 11 Topalli (Siltaş Yapı Pendikspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Feyzi Yıldırım (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 67 Hasan Hatipoğlu, Dk. 90+2 Nurullah Aslan (Adanaspor), Dk. 78 Bekir Karadeniz, Dk. 82 Mesut Özdemir, Dk. 86 Erdem Canpolat, Dk. 90+5 Denic (Siltaş Yapı Pendikspor)

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#Pendikspor#Adanaspor#1. Lig

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