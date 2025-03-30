Penaltıyı yaptırttı… Formayı unuttu! 8 Milyon Euro'luk Carlos Cuesta kayıplarda!

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Galatasaray'ın kış transfer döneminde Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, performansıyla beklentileri karşılayamazken, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Kasımpaşa'yla birlikte formasını kaybetti.

'GALATASARAY'DA İLK 11'DE OYNAMASI GARANTİ EDİLDİ'

Genk Sportif Direktörü Dimitri De Conde, Carlos Cuesta'nın transferiyle ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Belçika'da transfer sezonu yeni bitmişti ve Club Brugge'a karşı oynanacak kupa maçından bir gün önce Galatasaray transferi gündeme geldi. O güne kadar Genk'te çok mutluydu ama Galatasaray'ın teklifinin ardından transfere odaklandı. Cuesta ilk 11'deki yerini kaybetmişti. Mutlu olmasına karşın ayrılık aklının bir köşesindeydi. Milli takımdaki pozisyonunu da kaybetmek istemiyordu. Galatasaray'da ilk 11'de oynaması garanti edildi ve dedikleri gibi oldu, ilk 11'de yer aldı." ifadelerini kullanmıştı.

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11'E HIZLI GİRDİ

Galatasaray'a imza atar atmaz ilk 11'de forma şansı bulan Carlos Cuesta, Süper Lig'de Adana Demirspor ve Rizespor, Türkiye Kupası'nda Konyaspor ve Avrupa'da AZ Alkmaar maçlarında sahaya ilk 11'de çıkmıştı.

KASIMPAŞA MAÇINDA BÜYÜK HATA

Ancak Fenerbahçe derbisiyle beraberinde yedek kulübesine çekilen Kolombiyalı savunmacı o maçta süre bulamazken, bir sonraki hafta oynanan ve 3-3 beraberlikle sona eren Kasımpaşa maçında tepkilerin hedefindeki isim olmuştu.

Sarı - kırmızılı ekip, Kasımpaşa karşısında 3-2 önde olduğu sırada, 80. dakikada Eren Elmalı yerine oyuna dahil olan 26 yaşındaki stoper, yalnızca 30 saniye içinde penaltıya sebep olmuştu.

Girdiği ilk pozisyonda markajındaki Can Keleş'i kaçıran ve düşüren Cuesta, hakemin penaltı noktasını göstermesine neden olmuştu. Kasımpaşa, bu penaltıdan bulduğu golle skoru 3-3'e getirirken, Galatasaray iki puan kaybetmişti.

Öte yandan Cuesta'nın bu maçtaki performansı büyük eleştiri alırken, maç puanının 4.8 olması dikkat çekmişti.

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'CUESTA'YI SAHADA GÖRÜRSÜNÜZ'

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu yaptığı açıklamada "Şu transfer dönemini bir bitirelim, ondan sonra çok detaylı anlatacağım yapılanları. Sahada göreceğiz Cuesta'yı." açıklamasında bulunmuştu.

1 DAKİKA ŞANS BULAMADI

O günden sonra Galatasaray'ın oynadığı Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında yedek kulübesine hapsolan Kolombiyalı, söz konusu karşılaşmalarda forma şansı bulamadı.

FATURASI AĞIR OLDU

Victor Nelsson'un Roma'ya transferiyle birlikte tüm imkanlar seferber edilerek 8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Cuesta, sarı - kırmızılı kulübe ise faturası ağır oldu.

Galatasaray'ın açıkladığı rakamlara göre Cuesta'nın maaşı her sezon artıyor. Yapılan açıklamaya göre Kolombiyalı stopere, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 Euro, 2025-2026 sezonu için net 1.450.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 1.550.000 Euro ve 2027-2028 sezonu için net 1.650.000 Euro garanti ücret ödenecek.

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