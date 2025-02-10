Penaltı 'yorum' ama kırmızı es geçilmemeliydi!

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48. dakikada Hwang’in eline gelen topta penaltı verilip verilmeyeceği hakem takdiri. Richard 4 kez kartlık hareket yaptı ve bunların toplamında sadece 1 tane sarı kart gördü. 83’te Szymanski’ye yaptığı kırmızı kartlık hareketin es geçilmesi anlaşılır gibi değil.

Hakem Cihan Aydın, 29 Eylül 2024 tarihinde yönettiği Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasından sonra, iddiaya göre bir gecede MHK tarafından talimat oluşturulup FİFA listesinden çıkartılmış ve yerine Mehmet Türkmen alınmıştı. Aydın, o günden sonra ilk defa Fenerbahçe’nin bir maçına verildi ve bu durum doğal olarak kendisinde ve takımlarda tedirginlik yarattı. VeTAS’ın aymazlığı, öngörüsüzlüğü, vasıfsızlığı , kifayetsizliği ile pekişen ve eldeki verilerle yapılmış bir atama herhalde. Dünkü müsabakanın VAR hakemi Daniele Paterna da şu ana kadar ülkemize gelen yabancı VAR’ların en deneyimlisi idi.

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SARIYI GÖRDÜ CEZALI OLDU

Cihan Aydın’ın Alanyaspor-Fenerbahçe maçındaki performansına gelince... Özellikle kural dışı elin yüze ve 12. Kural faul ve fena hareketler neticesinde disiplin cezalarını uygulamadaki standart dışı kararları tek seminerlik eğitim paketi olur! Gösterdiği göstermediği kartlar inanılır gibi değildi. Bunu her iki takım için de söylüyorum.

Ama bununla ilgili net bir örnek verecek olursak; Alanyasporlu Richard’ın 80. dakikada önce Fred’e, ardından Szymanski’ye yaptığı sarı kartlık hareketler, 83’te yine Szymanski’ye yaptığı tekme atma ve atmaya teşebbüs içeren kırmızı kartlık hareketi, 86’da Skriniar’a yaptığı hareket ve 90+2’de Fred’e yaptığı hareketlerin toplamında sadece 1 tane sarı kart gördü, ki o kartı gördüğünde de cezalı duruma düştü.

O kartı görmek için elinden geleni yapan futbolcuya Cihan Aydın’ın bu kadar kayıtsız kalması açıklanacak bir durum değil. Özellikle 83’teki kırmızı kartlık hareketinin hem kendisi hem de VAR tarafından es geçilmesi anlaşılır gibi değil. 48’de Alanyaspor ceza alanında Hwang’ın eline gelen topta asıl yorumlamamız gereken konu, Hwang kafayla bilerek mi oynuyor yoksa bir sekme mi söz konusu? Eğer bilerek oynuyorsa, top doğal konumda olmayan eline gelse bile devam. Ama sekme yorumu yapılıyorsa doğal konumda olmayan ele geldiğinde penaltı verilmeliydi. Bu, yoruma açık bir pozisyon. Hakem kararına saygı duyulur fakat benim yorumum bilerek oynamadan ziyade bir sekme.

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