Penaltı kararları doğru mu? Adana Demirspor-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarına hakem yorumları

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray'ın Adana Demirspor'un 5-1 mağlup ettiği maçta 3 kez penaltı atıldı.

MAÇTAN SONRA TEPKİ

Galatasaray cephesinden İbrahim Hatipoğlu, hakem kararları hakkında "Maçın hakemi için konuşmak istiyorum. Çok ucuz iki penaltı ile karşı karşıya kaldık. Bu maç böyle olmasaydı ne olurdu? Çok kolay verilen iki penaltı ile bizi cezalandırdılar. Son dakikada bizim kazandığımız kırmızı kartı VAR uyarısıyla vermesi düşündürücüydü. Ligin başındayız! Hakemlerin çok dikkatli olması gerekiyor." diye konuştu.

HAKEMLERDEN YORUMLAR

Hürriyet yazarı eski hakem Fırat Aydınus ve beIN SPORTS'ta yayınlanan Trio programında eski hakemler pozisyonu değerlendirdi.

ADANA DEMİRSPOR PENALTI BEKLEDİ

Fırat Aydınus: Maçın hemen başındaki pozisyonda Torreira’nın risk alarak doğal konumun dışında tuttuğu eline top temas ediyor. Bu pozisyon penaltı, VAR devreye girmeliydi.

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Deniz Çoban: Benim açımdan net bir penaltı. Hakemi suçlayacağımız bir durum yok. VAR müdahalesi gerekliydi.

Bahattin Duran: Hakem bu pozisyonu göremez. İki oyuncunun arasında kalıyor top. Bu doğal olmayan gelen top, VAR müdahalesiyle penaltı verilmeliydi.

Bülent Yıldırım: Bu dikkatsiz bir elle oynamadır. Bence de penaltı olmalıydı. Bence de hakemin bir değerlendirme hatası yok. VAR'dan kaynaklı bir hata var.

ADANA DEMİRSPOR'UN KAZANDIĞI İLK PENALTI

Fırat Aydınus: Adana Demirspor’a verilen ilk penaltıda Abdülkerim’in kolu kapalı, VAR müdahalesi ve penaltı kararı yanlış.

Bahattin Duran: Ben de bu topun kapalı olan sol dirseğinden döndüğünü görüyorum. Bu pozisyonda penaltı olmadığını düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: İzleyicilerimiz de kendi değerlendirmelerini yapacaklardır. Ben de bu pozisyonda VAR müdahalesinin ve penaltı kararının yanlış olduğu görüşündeyim.

Deniz Çoban: Benim bu müdahaleye katılmam mümkün değil. VAR'da Halil Umut Meler olunca 3 defa izliyorsam 5 defa izledim. Acaba benim görmediğim bir şey mi var Halil Umut Meler gördü diye. VAR müdahalesi kesinlikle yanlış, penaltı kararı hakemin takdiridir. Hakem devam demiş, burada doğru olan devam etmekti.

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ADANA DEMİRSPOR'UN KAZANDIĞI İKİNCİ PENALTI

Fırat Aydınus: Jelert-Fougeo mücadelesinde Adana Demirspor lehine verilen penaltı kararı yanlış. Fougeo ayağını Jelert’in önüne doğru açıyor, bu pozisyon penaltı değil.

Deniz Çoban: Adana Demirsporlu futbolcu, Galatasaraylı futbolcunun kolunu tutup kendisine doğru çekip sanki kendisi çekiliyormuş gibi yerde kalıyor. Asla penaltı değil benim için.

Bülent Yıldırım: Futbol içerisindeki penaltıyı gerektiren 12. kuraldaki ihlallerden herhangi bir tanesini asla görmüyorum. Hatta kolu sıkıştıran ve ilk teması yapan burada Adana Demirsporlu oyuncu. Burada penaltıya benzeyen hiçbir şey yok. Çok hatalı bir karar olduğunu düşünüyorum.

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Bahattin Duran: Futbolda olan şeyler bunlar. Tutup çekmemiş ve dengesini bozmamış. Normal ikili mücadele bu benim için. Burada oyunun devam etmesi gerekiyordu.