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GeriDiğer Pemra Özgen, Avustralya Açık'a ilk turda veda etti
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Haber Giriş: 11.01.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Pemra Özgen, Avustralya Açık'a ilk turda veda etti

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Pemra Özgen, Avustralya Açık'a ilk turda veda etti
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Milli tenisçi Pemra Özgen, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a elemelerin birinci turunda veda etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen tek kadınlar elemelerinde, dünya sıralamasının 212'nci basamağında yer alan Pemra Özgen, dünya 163'üncüsü Ukraynalı Anhelina Kalinina ile karşılaştı.

Beşinci kortta oynanan ve 50 dakika süren mücadelede Kalinina'ya üstünlük kuramayan 34 yaşındaki milli tenisçi, rakibine 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Organizasyonda bugün, salgın nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen tek erkekler elemelerinde milli tenisçi Cem İlkel, Alman Peter Gojowczyk ile karşılaşacak.

Pemra Özgen, Avustralya Açıka ilk turda veda etti

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