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GeriFutbol Pelkas'sız Yunanistan'da Bakasetas sahneye çıktı! Golünü attı, 3 puan geldi
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Futbol
Haber Giriş: 09.09.2021 - 08:09 | Son Güncelleme:

Pelkas'sız Yunanistan'da Bakasetas sahneye çıktı! Golünü attı, 3 puan geldi

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Pelkas'sız Yunanistan'da Bakasetas sahneye çıktı! Golünü attı, 3 puan geldi

Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'de de bir süredir forma giyemeyen Pelkas'ın görev almadığı mücadelede Yunanistan, İsveç'i evinde 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas gecenin oyuncusu oldu.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu maçında Yunanistan evinde İsveç'i 2-1 yendi. İkinci sıradan Dünya Kupası'na katılma iddiasını sürdüren Komşu'da tanıdık isim Trabzonspor 'un yıldızı Anastasios Bakasetas, maça kaptan olarak çıktı.

Bakasetas, İsveç maçında takımının ilk golünü attı. Yunan orta saha Bakasetas elemelerde oynadığı 4 maçta 2 gol - 1 asistlik katkısıyla dikkat çekti.

Yunanistan adına golleri 62.dakikada Anastasios Bakasetas, 78.dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti. İsveç'in tek golü 80.dakikada Robin Quaison'dan geldi.

Sakatlığı yeni düzelen Pelkas bu maçta forma giymedi.

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