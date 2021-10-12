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Pelkas ve Bakasetas'lı Yunanistan, İsveç deplasmanında! Bu maça iddaa oynayanların %44'ü...

#Misli.Com#İddaa#İsveç Yunanistan
Pelkas ve Bakasetaslı Yunanistan, İsveç deplasmanında Bu maça iddaa oynayanların %44ü...

Süper Lig'de çok yakından tanıdığımız birçok ismi kadrosunda bulunduran Yunanistan, Solna'da İsveç'e konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Avrupa'dan futbol keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

İSVEÇ

2022 Dünya Kupası'na gitmek için Avrupa'da oynanan eleme gruplarının B'sinde mücadele eden İsveç, bir önceki milli arada İspanya'yı yenerek grup içinde iddialı konuma gelmişti ancak devamında Yunanistan'a yenilerek grup içindeki işleri iyice karıştırmıştı.

Bu milli arada Kosova'yı rahat bir skorla geçmeyi bildiler, 34 gün önce kaybettikleri Yunanistan'ı bu kez Solna'da yenip Dünya Kupası'na gitme umutlarını son 2 maça taşımak istiyorlar.

Savunmadan Filip Helander ve Mattias Johansson, hücumdan Zlatan Ibrahimovic ve Isaac Kiese Thelin sakat. Takımın çok önemli bir parçası, Dejan Kulusevski ise cezalı.

TD Janne Andersson; "Stoper ikilimiz Lindelöf & Danielson olacak..." diyerek 3-0 kazanılan Kosova maçında ilk 11'de başlattığı Joakim Nilsson'un yedekte bekleyeceğini açıkladı.

Kulusevski'nin cezası sonrası da Alexander Isak'ın hücum partnerinin Robin Quaison olması kesin gibi... 

YUNANİSTAN

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İspanya'dan 1 puanla dönen, Kosova'ya 90+2'de 1 puan hediye eden Yunanistan; hem bir önceki milli arada İsveç'i yenmeyi başardı, hem de 3 gün önce Gürcistan deplasmanında 90'dan sonra bulduğu gollerle 3 puanı cebe atmayı...

Grupta oynadıkları 5 maçta yenilgileri yok ama sadece 2 kez kazanabildikleri için 9 puan topladılar ve İsveç deplasmanında 3 puan kazanıp play-off umutlarını devam ettirmek için çabalayacaklar.

Aday kadroda tanıdık isimler var...

Kaptanlığı Trabzonspor'dan tanığımız Tasos Bakasetas yapıyor, orta alanda da bir diğer bordo-mavili Manolis Siopis forma giyiyor. Son maç kenardan gelip tabela yapan Fenerbahçeli Dimitris Pelkas ile bir dönem Alanyaspor forması giyen Giorgios Tzavellas'ı da unutmayalım.

Kadronun piyasası en yüksek isimleri Liverpool forması giyen sol kanat Konstantinos Tsimikas ve 2002'li açık oyuncusu Christos Tzolis.

Pelkas ve Bakasetaslı Yunanistan, İsveç deplasmanında Bu maça iddaa oynayanların %44ü...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İsveç'in son 5 maçının tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Yunanistan'ın son 9 maçının tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Dünya Kupası grup eleme karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İsveç kazanır" oldu!

%44'lük kesim önemli eksiklerine rağmen ev sahibi olmanın avantajıyla İsveç'i Yunanistan karşısında galibiyete yakın görüyor...

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%32'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas'ın PAOK günlerini hatırlayalım...

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#Misli.Com#İddaa#İsveç Yunanistan