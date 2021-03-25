Pelkas ve Bakasetaslı Yunanistan, İspanya karşısında! Galibiyetlerine verilen sürpriz iddaa oranı...

Bu bir ilandır

İSPANYA

- Euro 2020 elemelerini 10 maçta 26 puanla grubunun zirvesinde tamamlayan İspanya, Uluslar A Ligi 4. Grup son maçında da Almanya'yı 6-0 yenerek büyük sükse yapmıştı.

- Sergi Roberto ve Dani Carvajal sakat. Hector Bellerin, Marco Asensio, Dani Ceballos ve Adama Traore ise TD Luis Enrique tarafından tercih edilmedi.

- Savunmada Pedro Porro, orta sahada 18 yaşındaki Pedri, hücumda 20 yaşındaki Bryan Gil ilk kez çağrı aldı. Bu üç ismi şu sıralarda devam etmekte olan Avrupa U21 Şampiyonası'nda oynatmak yerine A milli takıma layık gördüler.

- Sergio Ramos, Jordi Alba, Thiago, Koke, Sergio Busquets, Alvaro Morata takımın demirbaşları...

YUNANİSTAN

- Euro 2020 eleme gruplarında İtalya ve Finlandiya'nın arkasında 3. sırada yer alan Yunanistan, Uluslar C Ligi 3. Grup'ta da Slovenya'nın gerisinde kalmıştı.

- John van 't Schip ile 4-2-3-1 benimsediklerini görüyoruz. Yunanistan'ın başındaki macerasının ilk 3 maçında galibiyeti yoktu ama, son 11 maçta sadece 1 kez kaybetti.

- Hücum arkasında 3'lünün merkezinde Alanyaspor'dan Trabzonspor'a geçen Tasos Bakasetas yer alıyor. Hücumda ise Vangelis Pavlidis ya da Giorgos Giakoumakis tercih ediliyor.

- Süper Lig'den Bakasetas dışında Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, Alanyaspor'dan Giorgos Tzavellas ve Manolis Siopis de aday kadroda. Hafif bir sakatlığı bulunan Pelkas'ın durumu maç saati netleşecek.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İspanya iç sahada oynadığı son 7 maçını gol yemeden kazandı! (7 maç - 30 gol)

- Yunanistan son 5 maçını kaybetmedi, 4'ünde kalesini gole kapattı! (3 galibiyet - 2 beraberlik)

- İki takım en son Euro 2008'de karşı karşıya gelmişlerdi ve İspanya, Yunanistan'ı Daniel Güiza'nın 88. dakikadaki golüyle 0-1 geriden gelip 2-1 yenmişti.

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İspanya'nın dinamosu Thiago'nun Bayern günlerinden! Stuttgart'a enfes bir gol, izleyelim...