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Spor Arena
Haber Giriş: 11.02.2021 - 12:19 | Son Güncelleme:

Pelkas ne zaman dönecek? Fenerbahçe'de gözler o isimde

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Pelkas ne zaman dönecek? Fenerbahçe'de gözler o isimde
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Pelkas ne zaman sahalara döneceği ile gündemde yer almaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin sene başında transfer ettiği ve performansı ile dikkat çeken Yunan orta saha oyuncusu Pelkas, sakatlığı dolayısıyla bir süredir yeşil sahalardan uzakta kalmıştı. Peki, takım oyununda kritik bir öneme sahip olan Pelkas ne zaman dönecek? İşte, o bilgiler

Pelkas sahalara ne zaman döneceğini açıkladı. Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Adım adım daha iyiye gidiyorum. Saha koşularına başlayacağım. Karagümrük maçı olmasa da, bir sonraki Göztepe maçına hazır olacağım"

PELKAS KİMDİR?

Dimitrios Pelkas, 26 Ekim 1993 tarihinde Yunanistan'ın Giannitsa kentinde dünyaya geldi. Futbola PAOK alt yapısında başlayan oyuncu, 2013 yılında Yunanistan alt liglerinde mücadele eden Apollon Pontou takımına kiralandı. 1 yıllık kiralık tecrübesinin ardından yeniden kulübüne dönen Pelkas, bu kez Portekiz Ligi takımlarından Vitória Setúbal'a kiralık olarak gönderildi. Burada da 1 yıl mücadele eden Pelkas, 2015 yılından itibaren PAOK için mücadele etmeye başladı.

On numara mevkisinde oynayan 1,75 boyundaki Pelkas, ihtiyaç halinde sol kanatta da görev alabiliyor. Dimitrios Pelkas her iki ayağına da hakimdir.

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