Pelin Öztekin Galatasaray galibiyetini babası Rasim Öztekin'e adadı

Kalp krizi geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren duayen tiyatrocu Rasim Öztekin için kızı Pelin Öztekin'den Galatasaray galibiyeti sonrası mesaj geldi.

Pelin Öztekin, Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı paylaşımla galibiyeti babası Rasim Öztekin'e adadı.

Galatasaray kongre üyesi olan ve sarı-kırmızılı takımın maçlarını her fırsatta tribünden takip eden Rasim Öztekin'i anan Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu galibiyet sana gelsin, Babiş..." notunu düştü.

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