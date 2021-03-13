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GeriFutbol Pelin Öztekin Galatasaray galibiyetini babası Rasim Öztekin'e adadı
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Futbol
Haber Giriş: 13.03.2021 - 21:52 | Son Güncelleme:

Pelin Öztekin Galatasaray galibiyetini babası Rasim Öztekin'e adadı

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Pelin Öztekin Galatasaray galibiyetini babası Rasim Öztekin'e adadı

Pelin Öztekin, Galatasaray'ın Kayserispor karşısında aldığı galibiyeti geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta tiyatrocu Rasim Öztekin'e adadı.

Kalp krizi geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren duayen tiyatrocu Rasim Öztekin için kızı Pelin Öztekin'den Galatasaray galibiyeti sonrası mesaj geldi.

Pelin Öztekin, Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı paylaşımla galibiyeti babası Rasim Öztekin'e adadı.

Galatasaray kongre üyesi olan ve sarı-kırmızılı takımın maçlarını her fırsatta tribünden takip eden Rasim Öztekin'i anan Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu galibiyet sana gelsin, Babiş..." notunu düştü.

Pelin Öztekin Galatasaray galibiyetini babası Rasim Öztekine adadı

Pelin Öztekin Galatasaray galibiyetini babası Rasim Öztekine adadı

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