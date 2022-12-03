Pele'nin sağlık durumu nasıl? Hastaneye kaldırılmıştı... Kötü haber geldi

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Geçtiğimiz günlerde gelen bilgilere göre, tedavi gördüğü hastane Pele'nin sağlık durumunun stabil olduğunu açıklamıştı.

Dünyaca ünlü futbolculardan efsane isim için destek mesajları geldi. Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda mücadele eden Mbappe de; "Kral için dua ediyorum." mesajıyla desteğini gösterdi.

PELE'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamayapan efsane isim, "Aylık kontrollerimi yaptırmak için hastanedeyim. Böyle olumlu mesajlar almak her zaman güzel. Bana iyi dileklerini yollayan herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Pele, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle de son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.