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Pele'nin sağlık durumu nasıl? Hastaneye kaldırılmıştı... Kötü haber geldi

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#Pele#Pele Sağlık Durumu#Pele Son Dakika
Pelenin sağlık durumu nasıl Hastaneye kaldırılmıştı... Kötü haber geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 17:41

Pele'nin sağlık durumundaki son gelişmeler gelmeye devam ediyor. Dış basında yer alan iddialara göre 82 yaşındaki efsane isim tedavi sürecine olumlu yanıt vermedi ve yoğun bakıma kaldırıldı.

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Geçtiğimiz günlerde gelen bilgilere göre, tedavi gördüğü hastane Pele'nin sağlık durumunun stabil olduğunu açıklamıştı.

Dünyaca ünlü futbolculardan efsane isim için destek mesajları geldi. Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda mücadele eden Mbappe de; "Kral için dua ediyorum." mesajıyla desteğini gösterdi.

PELE'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamayapan efsane isim, "Aylık kontrollerimi yaptırmak için hastanedeyim. Böyle olumlu mesajlar almak her zaman güzel. Bana iyi dileklerini yollayan herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Pele, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle de son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

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