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Pele'den iyi haber! Hastaneye kaldırılmıştı, ilk açıklama geldi

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#Pele#Brezilya#Dunyakupasi
Peleden iyi haber Hastaneye kaldırılmıştı, ilk açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 10:44

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Pele, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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Efsane futbolcu Pele, kolon bölgesindeki tümör kanseri tedavisi devam ederken Brezilya’nın Sao Paulo kentinde hastaneye kaldırılmıştı.

Brezilya basınında; Pele'nin sağlık durumunun ciddi olabileceği yönünde haberler yayınlanmıştı.

PELE'DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklamayapan efsane isim, "Aylık kontrollerimi yaptırmak için hastanedeyim. Böyle olumlu mesajlar almak her zaman güzel. Bana iyi dileklerini yollayan herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Pele, böbreklerinde yaşadığı sorunlar ve prostat nedeniyle de son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı.

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#Pele#Brezilya#Dunyakupasi

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