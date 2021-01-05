Pele'den Cristiano Ronaldo'ya yanıt: "Unutma ben 1283 gol attım!"

Ronaldo, 805 ile dünyanın en çok gol atan oyuncusu olan Bican’ın ardından 2. sıraya çıkarken Pele, Instagram bio’sunu “1283 golle tarihte en çok gol atan oyuncu” olarak güncelledi.

Resmi olmayan maçlardaki 526 golüyle ilgili tartışmalar sürerken 80 yaşındaki Pele, Ronaldo’nun 78 golle 3 yıl önce ‘milli takımda en çok gol atan oyuncu’ unvanını kendisinden alan Ronaldo için “Zaman dilimleri farklı elbette. Ama futbolun güzel yanı gollerdir. Ben de Ronaldo’yu beni geride bıraktığı için tebrik ediyorum.. Şimdi, 1283 golü (Pele’nin kariyeri boyunca attığı gol) geçmek zorunda” ifadelerini kullandı.

Ronaldo unutma ben 1283 gol attım!

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