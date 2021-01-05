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GeriFutbol Pele'den Cristiano Ronaldo'ya yanıt: "Unutma ben 1283 gol attım!"
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Haber Giriş: 05.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Pele'den Cristiano Ronaldo'ya yanıt: "Unutma ben 1283 gol attım!"

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Cristiano Ronaldo’nun gol sayısını 758’e yükselterek, 757 gollü Pele’yi geçmesinin ardından Brezilyalı efsaneden yanıt gecikmedi.

Ronaldo, 805 ile dünyanın en çok gol atan oyuncusu olan Bican’ın ardından 2. sıraya çıkarken Pele, Instagram bio’sunu “1283 golle tarihte en çok gol atan oyuncu” olarak güncelledi.

Resmi olmayan maçlardaki 526 golüyle ilgili tartışmalar sürerken 80 yaşındaki Pele, Ronaldo’nun 78 golle 3 yıl önce ‘milli takımda en çok gol atan oyuncu’ unvanını kendisinden alan Ronaldo için “Zaman dilimleri farklı elbette. Ama futbolun güzel yanı gollerdir. Ben de Ronaldo’yu beni geride bıraktığı için tebrik ediyorum.. Şimdi, 1283 golü (Pele’nin kariyeri boyunca attığı gol) geçmek zorunda” ifadelerini kullandı.

Ronaldo unutma ben 1283 gol attım!

Peleden Cristiano Ronaldoya yanıt: Unutma ben 1283 gol attım

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