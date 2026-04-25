Pedro Martinez'den Ergin Ataman'a yanıt: 'Benden daha iyi olsa da bizi yenmeleri için yeterli olmayacak!'

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Monaco maçının ardından EuroLeague’de yılın koçu seçilen Valencia başantrenörü Pedro Martinez için şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Valencia harika bir takım, harika bir koçları var. Onu tebrik etmek istiyorum çünkü EuroLeague'de sezonun en iyi koçu seçildi, bunu hak etti. Montero başta olmak üzere müthiş oyuncuları var. Bizim de müthiş bir takımımız var, dediğim gibi iki farklı sistem karşı karşıya gelecek. İyimserim. Valencia bizi iki kez yendi diye onların Final Four favorisi olduğunu söyleyemem. Bizim de Valencia gibi müthiş oyuncularımız var. Bu yıl daha iyi bir koçları var. Bu yılki performansım yeterli değil, ama ne olacağını göreceğiz."

Bunun üzerine Pedro Martinez şu yanıtı verdi:

“Benim kariyerim onunkiyle karşılaştırılamaz. Kazandığı şampiyonlukları karşılaştıran varsa... O, Avrupa basketbol tarihinin en iyi koçlarından biridir, benim durumum öyle değil. Ama ben kendimi kimseyle karşılaştırmayı sevmem.

Biz kendimize düşen işlere odaklanmalıyız ve ben de takımıma yardım etmeliyim. Bu koçlar arası bir çekişme değil, oyuncular ve takımlar arası bir çekişme; işleri daha iyi yapan taraf kazanacak. Mesele kimin daha iyi olduğunu görmek değil ve bence o daha iyi.

Onun özgeçmişine bakıp benimkiyle karşılaştırırsam, karşılaştırma bile yapılamaz. Yine de, özgeçmişi daha iyi ve o benden daha iyi bir koç olsa da, bu onların bizi yenmesi için yeterli olmayacak. Sahada başka şeyler de ortaya koymaları gerekecek.