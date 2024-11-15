Pedro Malheiro: Başarı için yüzde 200'ümüzü göstermemiz gerekiyor

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Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Pedro Malheiro, takıma katkı sağlamak için elinden geleni yaptığını söyledi. Trabzonspor dergisine röportaj veren 23 yaşındaki futbolcu bordo mavili kulübün kendisine yaptığı teklifi duyduğunda hiç tereddüt etmeden kabul ettiğini belirtirken şunları söyledi:

DAHA ÇOK ÖNE ÇIKARAK GOL VE ASİST KATKIMI GELİŞTİREBİLİRİM

“Her zaman takımıma yüzde 100’ümü vermeye çalışan biriyim. Takımıma en üst seviyede yardımcı olmaya çalışırım. Sadece antrenmanlara değil, saha dışına da iyi odaklanmaya çalışıyorum, çünkü futbol sadece dört çizgi içerisinde oynanmıyor. Dinlenmenize, uykunuza, beslenmenize, salon çalışmalarınıza dikkat etmek zorundasınız. Bunlar küçük, ama günün sonunda fark yaratan detaylar. Bunlar futbolda başarılı olmak istiyorsanız yüzde 100’ünüzü değil yüzde 200’ünüzü vermeniz gereken konular.” Fırtına’nın sağ beki daha iyi hale getirmek isteyebileceği özelliklerinin ise daha fazla öne çıkıp gol ve asist katkısında bulunmak olabileceğini ifade etti.

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