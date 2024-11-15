×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Pedro Malheiro: Başarı için yüzde 200'ümüzü göstermemiz gerekiyor

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Malheiro#Portekiz
Pedro Malheiro: Başarı için yüzde 200ümüzü göstermemiz gerekiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 07:00

Trabzonsporlu Pedro Malheiro, takıma en iyi şekilde katkı vermeye çalıştığını söyledi.

Haberin Devamı

Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Pedro Malheiro, takıma katkı sağlamak için elinden geleni yaptığını söyledi. Trabzonspor dergisine röportaj veren 23 yaşındaki futbolcu bordo mavili kulübün kendisine yaptığı teklifi duyduğunda hiç tereddüt etmeden kabul ettiğini belirtirken şunları söyledi:

Gözden KaçmasınDoğuş Balbayın TBFdeki yeni görevi belli olduDoğuş Balbay'ın TBF'deki yeni görevi belli oldu!Haberi görüntüle

DAHA ÇOK ÖNE ÇIKARAK GOL VE ASİST KATKIMI GELİŞTİREBİLİRİM

“Her zaman takımıma yüzde 100’ümü vermeye çalışan biriyim. Takımıma en üst seviyede yardımcı olmaya çalışırım. Sadece antrenmanlara değil, saha dışına da iyi odaklanmaya çalışıyorum, çünkü futbol sadece dört çizgi içerisinde oynanmıyor. Dinlenmenize, uykunuza, beslenmenize, salon çalışmalarınıza dikkat etmek zorundasınız. Bunlar küçük, ama günün sonunda fark yaratan detaylar. Bunlar futbolda başarılı olmak istiyorsanız yüzde 100’ünüzü değil yüzde 200’ünüzü vermeniz gereken konular.” Fırtına’nın sağ beki daha iyi hale getirmek isteyebileceği özelliklerinin ise daha fazla öne çıkıp gol ve asist katkısında bulunmak olabileceğini ifade etti.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Malheiro#Portekiz

BAKMADAN GEÇME!