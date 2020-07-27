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GeriFutbol Pedro Henrique: "Taraflarımızdan özür diliyorum. Düşmeyi hak etmedik..."
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Haber Giriş: 27.07.2020 - 09:44,Son Güncelleme:

Pedro Henrique: "Taraflarımızdan özür diliyorum. Düşmeyi hak etmedik..."

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Pedro Henrique: "Taraflarımızdan özür diliyorum. Düşmeyi hak etmedik..."
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Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, küme düşmeyi hak etmediklerini söyledi.

Trabzonspor’a evinde 2-1 kaybederek Süper Lig'e veda eden Hes Kablo Kayserispor'da futbolcular üzüntü içerisinde.

Sarı Kırmızılı takımın Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, küme düşmeyi haketmediklerini ifade ederek; "Pandemi nedeniyle uzayan bir sezon oldu. Bu yüzden yorucuydu. En içten bir şekilde tüm kalbimle başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok kötü bir durumda takımın başına geldi. İnanılmaz kötü durumdaydık ve muazzam fedakârlıklar yaptı. Bu takımı tutmak için bize herkese büyük katkılar yaptı. Ondan özür diliyorum, hem de teşekkür ediyorum" dedi.

Kayserispor taraftarlarından da özür dileyen Pedro Henrique, "Taraflarımızdan özür diliyorum. Düşmeyi hak etmedik. Elimizden geleni yaptık. Ama sonuç böyle oldu" ifadeleri kullandı.

 

Pedro Henrique: Taraflarımızdan özür diliyorum. Düşmeyi hak etmedik...

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