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GeriFutbol Pedro Henrique, Kayserispor camiasından özür diledi!
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Haber Giriş: 09.11.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Pedro Henrique, Kayserispor camiasından özür diledi!

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Pedro Henrique, Kayserispor camiasından özür diledi!
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Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique özür diledi.

Hes Kablo Kayserispor takımının en önemli oyuncularından birisi olan Pedro Henrique, sarı kırmızılı camiadan özür diledi.

Hatayspor ile oynanan Süper Lig maçında çift sarı kart görerek maçın 54.dakikasında kırmızı kart ile oyun dışı kalan Pedro Henrique, müsabaka sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından özür yazısı yayınladı.

Berna Gözbaşı: Yeni teknik direktör çarşamba günü burada olacakES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 60 günlük hak mahrumiyeti cezasının ardından takip ettiği Atakaş Hatayspor maçının ardından yaptığı değerlendirmede, yeni teknik direktörün çarşamba günü Kayseri'ye geleceğini söyledi.
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İngilizce açıklama yapan Brezilyalı futbolcu, "Forgiveness to all fans & teammates. Not only in good times, I will be with you anytime!! All RESPECT for you guys and sorry again" (Tüm taraftarlar ve takım arkadaşlarımdan af diliyorum. Kötü bir zamandı. Her zaman sizinle olacağım. Tekrar özür diliyorum) paylaşımında bulundu.

 

Pedro Henrique, Kayserispor camiasından özür diledi

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