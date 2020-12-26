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GeriFutbol Pedro Henrique: "Bu harika ülkede futbolu mahvetmeyin"
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Haber Giriş: 26.12.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Pedro Henrique: "Bu harika ülkede futbolu mahvetmeyin"

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Pedro Henrique: "Bu harika ülkede futbolu mahvetmeyin"
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Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, "Hepimiz hata yapabilir ama bu kadarı fazla" dedi.

Son haftalarda hakem kararları ile başı dertte olan Hes Kablo Kayserispor’da son oynanan Konyaspor maçı sonrası hakemin kararları teknik heyeti, futbolcuları, yöneticileri ve taraftarı çileden çıkardı.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, Konyaspor maçında verilen ve verilmeyen kararlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, "Kulübümüze, başkanımıza saygı gösterin, taraftarımıza saygı gösterin. Hepimiz hata yapabiliriz. Ama bu kadar yeter. Bu harika ülkede futbolu mahvetmeyin lütfen" dedi.

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