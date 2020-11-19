PCS3 Avrupa Büyük Finalleri’nin Son Hafta Sonu Bu Cumartesi Başlıyor

PLAYERUNKNOWN’IN BATTLEGROUNDS Continental Series (PCS) 3 Avrupa Büyük Finalleri, Avrupa'nın en iyi 16 PUBG takımının son iki günlük aksiyonu sonucunda bu hafta sonu sona ermiş olacak. 21-22 Kasım tarihleri boyunca takımlar, PCS3 Avrupa unvanı ve 200.000 Amerikan Doları tutarındaki ödül havuzundaki pay için mücadele edecek. Ödül havuzuna ek olarak, küresel oyun içi PCS3 ürün satışlarından elde edilen gelirin %25'i Avrupa ve diğer bölgelerdeki takımlar arasında dağıtılacak, %12,5'i bölgesel ödül havuzlarına ve %12,5'i doğrudan kadrolara paylaştırılacak.

Etkinlik, oyun severlere eşlik edecek olan Richard ‘TheSimms’ Simms, Lauren ‘Pansy’ Scott, James ‘Kaelaris’ Carrol, Martin ‘Avnqr’ Gøth ve Patrick ‘Frosz’lu gibi uzman yeteneklerin de katılımıyla resmi Twitch ve YouTube kanalları üzerinden canlı yayınlanacak. Etkinlik ayrıca Rusça, Türkçe, Fransızca, Almanca ve diğer birçok dilde yayınlanacak.

Türkçe yayın https://www.twitch.tv/pubgtvturkiye adresinde Buğrahan “Wreckage” Şevke ve Timur "Timurlengx" Günay'ın sunumu ile canlı olarak gerçekleşecek.

Büyük Finaller’e Giden Yol

PCS3 Avrupa Grup Aşaması 13 Ekim'de başladı ve bölgedeki 24 kadro, altı günlük yüksek tempolu PUBG espor aksiyonu için karşı karşıya geldi. Toplamda 36 maçın izlendiği haftanın sonunda ilk 16 ekip Büyük Finaller’e katılmaya hak kazandı. Oyun severler, gruba liderlik eden Natus Vincere, Northern Lights, Digital Athletics ve FaZe Clan'ın etkileyici gösterilerinin tadını çıkardı.

Aksiyon Pazar gecesi sona erecek ve Türk kadrosu Digital Athletics şu anda toplam 141 puanla liderlik tablosunun zirvesinde yer alıyor. Onları 131 puanla Tornado Energy ve Northern Lights’la beraber 125 puana sahip Team Liquid yakından takip ediyor.

Türk ekip Digital Athletics, liderlik tablosunun zirvesinde

PCS3 Avrupa Grup Aşaması’nda etkileyici bir performans sergiledikten sonra üçüncü sırada bitiren Digital Athletics, Büyük Finaller’de de iyi formunu korudu ve birinci sırada yer alıyor. Kadro şu anda PCS serisindeki açık bir eleme takımından en yüksek sırayı alma yolunda ilerliyor. Bununla birlikte, bu kadar iyi performans gösterip oynamaya devam ederlerse, o zaman bir MEA takımı için ilk PCS unvanını alma şansını elde edebilir.

Doğu Avrupa hakimiyeti sürüyor

Tornado Energy ve Northern Lights şu anda ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor ve Doğu Avrupa bölgesinin ne kadar güçlü olduğunu vurguluyor. Northern Lights aynı zamanda PCS Europe Charity Showdown'daki zaferinin ardından iki PCS Europe şampiyonluğu kazanan ilk takım olmayı hedeflerken, bölge için turnuvanın heyecan verici bir şekilde sona ermesini vaat ediyor.

FaZe Clan liderlik tablosunda yükselmeyi hedefliyor

Hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde PUBG’nin ağır toplarından FaZe Clan'ın yüksek standartları bulunuyor ve kendilerini şu anda onuncu sırada bulduklarına şaşırabilirler. PCS2 Avrupa Şampiyonları, bu unvanı eve götürme şansına sahip olmak için yoğun bir hafta sonuna ihtiyaç duyacaklar ve kendilerini liderlik tablosunun tepesine taşımak için büyük ölçüde deneyimli kadrolarına güvenecekler - ve eğer biri bunu yapabilecekse o da FaZe Clan’dır!

Team Liquid’in dönüşü

Team Liquid taraftarlarına neden Avrupa’nın en iyi takımlarından biri olduğunu göstermek için zorlu bir PCS3 Avrupa Grup Elemesi’nden geçti. İki hafta sonu açılışında zaten iki galibiyeti olan takım, eğer Cumartesi günü iyi başlangıç yaparsa kendilerini tekrardan söz sahibi yapacak ve gözlerini ilk sıraya dikecek.