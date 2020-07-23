Pazarspor Nevşehir Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Pazarspor Nevşehir Belediyespor maçı, her iki kentte binlerce futbolseveri ekran başında toplayacak. Takımlarını bir üst ligde görmek isteyen pek çok taraftar, bu akşam ekran başında kenetlenecek. Peki, Pazarspor Nevşehir Belediyespor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

PAZARSPOR NEVŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 3. Lig 3. Grup Yarı Final mücadelesinde Pazarspor, Nevşehir Belediyespor ile karşılaşacak. 23 Temmuz saat 22.00'da oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.