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Spor Arena
Haber Giriş: 23.07.2020 - 12:41,Son Güncelleme:

Pazarspor Nevşehir Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Pazarspor Nevşehir Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Pazarspor Nevşehir Belediyespor maçı ile 2.Lig'e yükselme mücadelesi devam edecek. Bu maçtan galip ayrılacak takımın finale yükseleceği mücadele, her iki kent sakinleri tarafından yakından takip edilecek. Kariyerleri botunca yalnızca 3 kez karşı karşıya gelen iki ekip arasındaki 2 karşılaşma beraberlikle tamamlanırken bir karşılaşma ise Nevşehir Belediyespor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Peki, Pazarspor Nevşehir Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bilgiler

Pazarspor Nevşehir Belediyespor maçı, her iki kentte binlerce futbolseveri ekran başında toplayacak. Takımlarını bir üst ligde görmek isteyen pek çok taraftar, bu akşam ekran başında kenetlenecek. Peki, Pazarspor Nevşehir Belediyespor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

PAZARSPOR NEVŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 3. Lig 3. Grup Yarı Final mücadelesinde Pazarspor, Nevşehir Belediyespor ile karşılaşacak. 23 Temmuz saat 22.00'da oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

 

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