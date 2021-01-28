Pazarspor - Eyüpspor maçında sahada ikinci top ve penaltı kararı! Kural hatası var mı?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Pazarspor - Eyüpspor maçı 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı. Şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor'un 3-2 üstün götürdüğü karşılaşmanın uzatma anlarında çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı.

Ev sahibi Pazarspor, uzatma dakikalarında köşe atışı kazandı. Bu esnada kaleci Emrullah Şalk köşe gönderine yakın noktadan dışarı giden topu eline aldı. Pazarsporlu oyuncu ise meşin yuvarlağı hemen oyuna sokmak istedi ve top toplayıcıdan gelen topu köşe noktasına dikti. Kornerin kullanıldığı esnada Eyüpspor kalecisi Emrullah Şalk, elindeki topu ceza sahasına doğru gönderdi.

Pazarsporlu futbolcular, maçın hakemi Ali Yılmaz'a itirazlarda bulundular. Daha sonra yardımcısının yanına giden orta hakem, penaltı noktasını gösterdi. Bu kez de Eyüpsporlu futbolcular maçın hakemine itiraz ettiler.

Fanatik yazarı ve beIN Sports yorumcusu Deniz Çoban, bu pozisyonu değerlendirdi. Çoban'ın sözleri şöyle;

'PENALTI KARARI YANLIŞ DEĞİL AMA...'



Burada iki husus var. Teknik olarak; hakem korner vuruşuna izin vermişse, sahadaki topun oyunu etkilemediğini düşündüyse ve top korner ile oyuna girmişse; kalecinin elinde tuttuğu cismi alana fırlatması penaltıyı gerektiriyor. Penaltı kararına yanlış demek mümkün değil fakat işin bir de yorum kısmı var.



Oyun kuralları, UEFA hakem kurulunun yorumuna göre oyun alanındaki top futbolcuların dikkatini çekiyorsa, futbolcuların bulunduğu bölgedeyse ve oyuna etkisi varsa hakem oyunun başlamasını engellemeli, o topu oyun alanı dışına çıkardıktan sonra vuruşun yapılmasına izin vermelidir. Hakem bütün oyuncuları etkileyen topu oyun dışına atılmasını bekleyip, daha sonra korner vuruşuna izin vermeliydi. Doğru olan buydu.

'ÇOK BÜYÜK BİR HAKEM HATASI'



Fakat hakemimiz şöyle bir yorum yaptı: Bu top oyunun oynandığı bölgede değil, oyuncuların dikkatini çekecek bir yerde değil diye düşündü. Kabul edilemez bir yorum hatası, büyük bir yanlış, çok büyük bir hakem hatası ama kural hatası demek mümkün değil. Hakem pozisyonu yorumlayamamış gözüküyor.

KURAL HATASI İTİRAZI YAPILABİLİR

Kural hatası itirazı yapılabilir. Hakemden ek rapor istendiğinde; 'Hakem eğer hatasını kabul ederse, oyunu etkilediğini fark edemedim. İkinci top olduğunu hissedememiştim' diye raporuna yazarsa bu bir kural hatası olarak değerlendirilebilir.

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