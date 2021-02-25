Payday 3'ün Microsoft tarafından yayınlanacak

Xbox Game Studios’dan sızdırdığı güvenilir bilgilerle bilinen Twitter kullanıcısı Alvaro, Microsoft’un Payday 3 oyunu için geliştirme sürecine destek olarak yayıncılığını üstleneceğini söyledi. Bu durumda da Payday 3 potansiyel olarak Xbox Game Pass ile edinilebilecek bir yapım olacak.

Nos mantenemos firmes y confiamos en nuestros esfuerzos para crear un acuerdo editorial con un socio que es tan apasionado de los juegos como servicio como Starbreeze y listo para unirse a nosotros en el exitoso lanzamiento de PAYDAY 3."



¿@XboxGamePass? ¿Exclusivo de Epic Store? pic.twitter.com/Gx7mYIp3U2 — Álvaro - eXtas1s 👽 #XboxRadio #XboxGameStudios (@eXtas1stv) February 21, 2021

Geçtiğimiz hafta Starbreeze Studios 2020 yılının son çeyreğine ait finansal raporlarını yayımlamıştı. Bu raporlarda yakın zamanda, halihazırda görüşmeleri süren bir yayımcı ile anlaşma imzalamanın yakın olduğu ve Payday 3’ün 2022-2023 civarında çıkması beklendiği kaydedildi.

Raporda tutkulu bir yayımcı ve stabil bir platformdan bahsedilse de Microsoft’un ismi geçmiyor: “Payday serisinin kendini kanıtlaması ve projeye büyük önem veren geliştirme ekibimiz sayesinde artık Payday 3’ü geliştirmemiz için stabil bir platformun desteğine sahibiz.”

Payday 3, Starbreeze Studios’un 2016 yılında 505 Games’ten oyun serisinin haklarını satın aldıktan sonra duyurulmuştu. Sonrasında stüdyonun yaşadığı finansal sıkıntıların akabinde serinin haklarının bir kısmı Psychonauts 2 ve System Shock 3’ye satıldı. Bundan sonra ise stüdyo oyunun geliştirilmesi için yatırımda bulunacak bir yayıncı arayışına girmişti.