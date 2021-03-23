Payday 3 geliştiricileri 50 milyon euroluk yayın anlaşması imzaladı

Payday 3 geliştiricisi Starbreeze, oyun için Koch Media ile 50 milyon avroluk bir yayın anlaşması imzaladı. Bu süreçte Starbreeze hâlâ Payday fikri mülkiyetinin sahibi olmaya devam ediyor.

Starbreeze, Payday 3’ün 2023’te PC ve konsollara geleceğini söyledi. Ayrıca ellerindeki yatırımlarla oyun çıktıktan sonra 18 ay boyunca geliştirme ve pazarlama masraflarına kullanacaklarını da açıkladı.

2019’da neredeyse batmanın eşiğine gelen Starbreeze stüdyosu, yeniden yapılanma, işten çıkarmalar ve bazı yayın haklarının satılması sonrasından durumunu toparlamıştı.

Şu anda durumu iyi görünen oyun geliştirici stüdyo, bir aksilik olmadığı takdirde yeni oyununu 2023 senesinde çıkaracak gibi duruyor.