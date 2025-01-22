Pavlovic'ten Fenerbahçe'ye ret!

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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor.

Aston Villa'nın Brezilyalı stoperi Diego Carlos'u bu sabaha İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, stoper hattına bir transfer daha yapmayı hedefliyor.

Fenerbahçe bu doğrultuda bir süredir Milan'da forma giyen Strahinja Pavlovic için de görüşmelerde bulunuyordu.

Relevo'nun haberine göre; Fenerbahçe ile Milan arasındaki transfer görüşmelerinde konuşulan bonservis bedeli 20 milyon Euro'nun üzerine ulaşmasına rağmen Strahinja Pavlovic teklifi reddetti ve görüşmeler sona erdi.

Fenerbahçe'nin yaşanan gelişmeler sonrasında ismi uzunca bir süre Galatasaray'la anılan Milan Skriniar'ı gündemine aldığı ve kısa sürede mutlu sona ulaştığı belirtiliyor.

STRAHINJA PAVLOVIC'İN KARİYERİ

Futbola Partizan alt yapısında başlayan Strahinja Pavlovic sonrasında Monaco, Cercle Brugge, Basel, Salzburg ve Milan formalarını giydi.

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Sezon başında 18 milyon Euro karşılığında Milan'a transfer olan 23 yaşındaki Sırp stoper, kırmızı-siyahlı takımda 14 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.