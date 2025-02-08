Pavlidis yine attı, Benfica zirve takibini sürdürdü! Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü...

Haberin Devamı

Benfica ile Moreirense, Portekiz Ligi 21. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Estádio da Luz'da oynanan müsabaka Benfica'nın 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri, 7. ve 15. dakikalarda Vangelis Pavlidis ve 42. dakikada Nicalos Otamendi kaydetti.

Konuk ekibe ise 19. dakikada Bernardo Martins ve 85. dakikada Ivo Rodrigues ile bulduğu goller yetmedi.

Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, müsabakaya ilk 11'de başladı. Kökçü, 90 dakika sahada kalırken, Aktürkoğlu 70 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Benfica, ligdeki 15. galibiyetini elde ederek puanını 47'ye çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Moreirense ise 11. basamakta 23 puanda kaldı.

Portekiz Ligi'nin 21. haftasında Benfica, deplasmanda Santa Clara'nın konuğu olacak. Moreirense ise sahasında Casa Pia ile karşı karşıya gelecek.