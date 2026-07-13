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Pavard, Süper Lig devine! Türkiye'ye sıcak bakıyor

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#Beşiktaş Transfer#Transfer Haberleri#Benjamin Pavard
Pavard, Süper Lig devine Türkiyeye sıcak bakıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 10:01

Inter'in Fransız yıldızı Benjamin Pavard için Türkiye ihtimali doğdu.

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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için bu kez İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Pavard, Süper Lig devine Türkiyeye sıcak bakıyor

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Inter, yüksek maaş maliyeti nedeniyle deneyimli futbolcuyla yollarını ayırma ihtimalini masaya yatırdı. Yıllık yaklaşık 8 milyon Euro kazanan Pavard'ın, kulübün maaş bütçesinde önemli bir yük oluşturduğu ve bu nedenle ayrılığa sıcak bakıldığı belirtildi.

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Pavard, Süper Lig devine Türkiyeye sıcak bakıyor

Haberde, 30 yaşındaki savunmacının adının Beşiktaş ile anıldığı ve Fransız yıldızın Türkiye'de forma giymeye olumlu yaklaştığı iddia edildi. Ancak transferin önündeki en büyük engelin oyuncunun maaş beklentisi olduğu ifade edilirken, tarafların bu konuda ortak bir zeminde buluşmasının kritik önem taşıdığı aktarıldı.

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Pavard, Süper Lig devine Türkiyeye sıcak bakıyor

Öte yandan, Beşiktaş'ın Benjamin Pavard ile resmi temas kurduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilginin bulunmadığı da vurgulandı. Siyah-beyazlı yönetimin savunma hattını güçlendirmek için farklı alternatifler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü, Pavard isminin ise değerlendirmeye alınan seçeneklerden biri olduğu kaydedildi.

Transfer döneminde savunmaya tecrübeli bir takviye yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ta Benjamin Pavard dosyasında yaşanacak gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

 

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#Beşiktaş Transfer#Transfer Haberleri#Benjamin Pavard

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