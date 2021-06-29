Paulo Fonseca kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

Paulo Fonseca 5 Mart 1973 tarihinde Mozambik'te dünyaya geldi. Futbola FC Barreirense takımında başlayan ve ardından sırasıyla Leça FC, Belenenses SAD, CS Marítimo, Vitória Guimarães SC, CF Estrela Amadora SAD takımlarında devam eden Fonseca, teknik direktörlük macerasına ise CF Estrela Amadora U19 takımı ile 2005 yılında başladı.

SU 1 Dezembro, Odivelas FC, CD Pinhalnovense, Desportivo Aves, FC Paços de Ferreira, FC Porto, FC Paços de Ferreira, SC Braga, Shakhtar Donetsk ve son olarak Roma takımlarını çalıştırdı.