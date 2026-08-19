Paulo Fonseca: 'Fenerbahçe play-off turunda favori!'

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon, İstanbul’da karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, "Bana kalırsa pozitif bir maç oldu. Çetin bir atmosferdi. Lyon oldukça cesur oyun sergiledi. Çok pozitif maç çıkardık. Taktik açıdan mükemmel maç çıkardığımızı düşünüyorum. Çok büyük ekibe karşı oynadık. Fenerbahçe çok büyük oyunculara sahip. Biz de Lyon olarak maçı iyi şekilde kontrol etmeye çalıştık. Özelikle savunma noktasında mükemmele yakın performans sergiledik.



"Openda, çok değerli bir oyuncu"

Openda’nın Lyon’da ilk golünü attığının hatırlatılması üzerine Fonseca, oyuncunun performansını şu sözlerle aktardı:

"Lois’in performansından mutluyum. Çok sıkı çalıştı. Lyon açısından çok değerli bir oyuncu. Gerçekten çok memnunuz bu histen. Openda çok büyük oyuncu. İlerde çok daha değerli bir oyuncu haline gelecek."



"Karşımızda favori olan bir ekip vardı"

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İdeal skorun kazanmak olduğuna dikkat çeken Paulo Fonseca, "Mümkün olmadı. Şunu anlamak önemli; karşımızda net bir şekilde favori olan bir ekip vardı. Ben oldukça memnunum. İyi bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Pişmanlık duyacak bir şey yok. Tüm oyuncular iyi performans sergiledi. Karşı tarafta çok başarılı oyuncular vardı" ifadelerini kullandı.



"Umuyorum ki aynı canlı atmosferi oluşturacağız"

"Fransa’da oynanacak maçta Lyon taraftarlarından da bugüne benzer bir destek bekliyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Fonseca, "Evet, böyle bir ortam bekliyorum. Stadyumumuz dolu olacak. Umuyorum ki aynı canlı atmosferi oluşturacağız. Taraftarlarımızın bize destek vermesi çok önemli olacak. Bu şekilde yoğun atmosfer oluşturmamız gerekiyor. Kesinlikle taraftarlarımıza ihtiyaç duyuyoruz. Maç boyunca bize destek vermelerini rica ediyoruz. Son dakikaya kadar kalifiye olmamız için mücadele etmemiz gerekecek. Bu açıdan taraftarlarımızın desteği çok önemli" dedi.

"Oyuncularımızın cesaretinden dolayı çok memnunum"

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Orta saha ikilisi Tyler Morton ve Teesmann’ın performansına yönelik ise Portekizli teknik adam, "Son derece iyi bir iş çıkardılar. Önceki hazırlıklarımızı uygulamaya gayret ettiler; gerek savunmada gerek hücumda Bu açıdan iyi bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Şimdi oturup analiz etme zamanı. Oyuncularımızın cesaretinden dolayı çok memnunum" diye konuştu.



"Çok yüksek sayıda şut olmadı"

Net pozisyonlara giremediklerine yönelik soruya ise Fonseca, "Bence evet, çok fazla pozisyon oluşan maç olmadı. Topu özellikle kontrol etmeye gayret ettik. Daha fazla fırsat oluşabilirdi. Fenerbahçe’nin ataklarını düşünecek olursak; iki taraf da benzer geliyor bu anlamda. Direğe vuran bir topumuz oldu. 3 tane önemli şutumuz var kaleye. Genel olarak çok yüksek sayıda şut olmadı" yanıtını verdi.



"Fenerbahçe play-off turunda favori"

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"Fenerbahçe’nin oyun planı sizi şaşırttı mı?" sorusuna Fonseca, "Hayır. Şaşırmadım. Fenerbahçe play-off turunda favori. Çok değerli kalitelere sahip. Her maçta değişiklik yapabilecek vasıflar bunlar. Bireysel olarak da kolektif olarak da son dakikaya kadar mücadele sürecek" şeklinde konuştu.