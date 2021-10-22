Paulo Dybala'ya hırsız şoku! Sevgilisi Oriana Sabatini ile dışarı çıkınca...

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un Zenit'i deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maç için Rusya'ya sakatlığı sebebiyle götürülmeyen Paulo Dybala'nın Torino'daki evine hırsız girdi.
Önceki akşam Dybala ve kız arkadaşı Oriana Sabatini'nin birlikte dışarı çıkmalarını fırsat bilen hırsızlar, villanın penceresinden içeri girdi.
İtalyan basınına yansıyan haberlerde hırsızların evden saat ve mücevher çaldıkları ifade edildi.
Dybala'nın villasında bulunan güvenlik sisteminin çalışmasıyla sitenin güvenlik görevlisi harekete geçti ve bunu duyan hırsızlar evi terk etti.
Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı ancak soruşturma başlatıldığı belirtildi.