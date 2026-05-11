×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Paulo Dybala'dan geleceği hakkında çarpıcı açıklama! Fenerbahçe, Galatasaray...

Güncelleme Tarihi:

#Dünyadan Futbol#Dybala#Süper Lig
Paulo Dybaladan geleceği hakkında çarpıcı açıklama Fenerbahçe, Galatasaray...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 00:47

İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen Paulo Dybala, Parma maçının ardından geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Roma forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldız Paulo Dybala, ligde Parma ile oynadıkları maçın ardından geleceğine dair kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakmadı. 

"SON MAÇIM"

İtalyan ekibiyle sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Dybala, hala uzatılmamasına dair "Ben de bilmek isterdim. Ancak hiçbir şey bilmiyorum. Muhtemelen Lazio derbisi, Roma taraftarının önünde oynayacağım son maç olacak." dedi. 

Bir gazetecinin "Yani sözleşmeyle ilgili karar verildi mi?" sorusuna ise Dybala, "Hayır ama sözleşmede böyle yazıyor" yanıtını verdi. 

Ne yapmak istediği sorusuna ise 32 yaşındaki oyuncu "Düşüncemi kendime saklıyorum. Sezon sonunda öğreneceğiz" açıklamasını yaptı.

F.BAHÇE VE G.SARAY'LA ANILMIŞTI

Arjantinli yıldızın adı daha önce Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı. Ancak transfer gerçekleşmemişti. 

PERFORMANSI

Haberin Devamı

Bu sezon 25 resmi maçta forma giyen Dybala, 3 kez gol sevinci yaşadı ve 5 asist yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünyadan Futbol#Dybala#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!