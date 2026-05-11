Paulo Dybala'dan geleceği hakkında çarpıcı açıklama! Fenerbahçe, Galatasaray...

Roma forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldız Paulo Dybala, ligde Parma ile oynadıkları maçın ardından geleceğine dair kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakmadı.

"SON MAÇIM"

İtalyan ekibiyle sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Dybala, hala uzatılmamasına dair "Ben de bilmek isterdim. Ancak hiçbir şey bilmiyorum. Muhtemelen Lazio derbisi, Roma taraftarının önünde oynayacağım son maç olacak." dedi.

Bir gazetecinin "Yani sözleşmeyle ilgili karar verildi mi?" sorusuna ise Dybala, "Hayır ama sözleşmede böyle yazıyor" yanıtını verdi.

Ne yapmak istediği sorusuna ise 32 yaşındaki oyuncu "Düşüncemi kendime saklıyorum. Sezon sonunda öğreneceğiz" açıklamasını yaptı.

F.BAHÇE VE G.SARAY'LA ANILMIŞTI

Arjantinli yıldızın adı daha önce Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı. Ancak transfer gerçekleşmemişti.

PERFORMANSI

Bu sezon 25 resmi maçta forma giyen Dybala, 3 kez gol sevinci yaşadı ve 5 asist yaptı.