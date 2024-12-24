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Paulo Dybala'dan Galatasaray'a ret! Hocasının sözlerinden etkilendi...

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#GALATASARAY#Paulo Dybala#TRANSFER
Paulo Dybaladan Galatasaraya ret Hocasının sözlerinden etkilendi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 15:46

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkan ve rakibini 5-1'lik farklı bir skorla mağlup eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gündemine Paulo Dybala'yı alan sarı - kırmızılılar için italya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son maçında Kayserispor deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibini Victor Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 5-1 mağlup etmişti.

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Bu skorla birlikte devreye en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider olarak giren sarı - kırmızılılar, transferde de çalışmalarına başlamış durumda.

10 numara transferi için Paulo Dybala'yı gündemine alan Galatasaray için İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Tuttosport'un haberine göre Galatasaray'ın bir süredir görüşmelerde bulunduğu Paulo Dybala, Roma'dan ayrılmak istemiyor.

Haberin devamında Roma'nın 6 maç daha oynaması halinde sözleşmesi 2026 yılına uzayacak olan Dybala'yı yüksek maaşından ötürü göndermek istediği belirtilirken, diğer detaylara da yer verildi.

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Paulo Dybaladan Galatasaraya ret Hocasının sözlerinden etkilendi...

RANIERI'DEN ETKİLENDİ

Paulo Dybala'nın Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri'nin kendisi hakkındaki sözlerinden çok etkilendiği ve İtalyan çalıştırıcı ile birlikte Roma'da yeni bir hikaye yazmak istediği kaydedildi.

10 MİLYON EUROYU REDDETTİ

Arjantinli yıldızın Galatasaray'dan gelen yıllık 10 milyon euroluk teklifi reddettiği ve Roma'da kalmayı hedeflediği yazıldı.

Öte yandan haberde Galatasaray'ın Dybala'yı ikna etmek için yeni bir görüşme daha yapabileceği öne sürüldü.

Bu sezon Roma formasıyla 19 resmi maça çıkan Dybala, 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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#GALATASARAY#Paulo Dybala#TRANSFER

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