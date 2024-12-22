Paulo Dybala transferinde yeni gelişme: Maaş ve bonservis talebine ret geldi! Galatasaray'ın teklifi...

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Avrupa Kupalarında da başarıya odaklanan Süper Lig lideri Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kolları sıvadı.

Okan Buruk'un istekleri ve kulübün menfaatleri doğrultusunda listesini oluşturan sarı kırmızılı yönetim, hedeflerini belirledi.

Buna göre Galatasaray’da Paulo Dybala transferi için iddialar giderek güçleniyor.

Galatasaray, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Roma’nın 31 yaşındaki yıldızı Paulo Dybala’nın peşinde olduğu ileri sürülüyor.

YÜKSEK MAAŞ TALEBİ

Dybala'nın kulübü Roma ve oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın kurmaylarını Arjantinli yıldızın yüksek maaş talebi düşündürüyor.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, yıllık yaklaşık 15 milyon euro maaş isteyen tecrübeli golcünün yüksek miktarlardaki istekleri sebebiyle sarı kırmızılıların transferi ağırdan almaya başladığı belirtildi.

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ROMA DA BONSERVİS İSTİYOR

2025 yazında sözleşmesi bitecek Dybala'yı bedava bırakmak istemeyen Roma'nın ise Galatasaray'dan bonservis talebi bulunuyor. 31 yaşındaki oyuncunun ocak ayında ayrılmasını istemeyen İtalyan devinin bedava ayrılığa asla izin vermeyeceği aktarıldı.

İNGİLİZLERİN İDDİASI

Sky Sport da Galatasaray'ın Dybala'yı hiçbir bedel ödemeden kadrosuna katmak istediğini ve görüşmelerin olası bir kiralama üzerine yoğunlaştığını belirtti. Artan maliyetler sebebiyle transferde alternatif arayan Galatasaray'ın kiralık veya bonservis ve daha düşük maaşla bu operasyona devam etmeyi hedeflediği kaydedildi.

TEKLİF 10 MİLYON EURO

Calciomercato'da yer alan habere göre ise Galatasaray'ın Roma'ya bonservis vermeden Dybala'ya da yalnızca 10 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif ederek transferi noktalamayı istediği ileri sürülmüştü.

2 GOL, 1 ASİST

Dybala bu sezon Roma formasıyla 18 maça çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.