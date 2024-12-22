×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Paulo Dybala Roma'yı yaktı, maçın yıldızı oldu!

Güncelleme Tarihi:

#ROMA#Dybala #Serie A
Paulo Dybala Romayı yaktı, maçın yıldızı oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 16:49

İtalya Serie A'nın 17. hafta maçında Roma, sahasında Parma 5-0 yendi. Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Paulo Dybala maçta attığı 2 gol ve yaptığı asistle yıldızlaştı.

Haberin Devamı

İtalya Serie A 17. hafta maçında Roma, sahasında Parma ile karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadelede Roma sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan ve 51. dakikada Paulo Dybala, 13. dakikada Alexis Saelemaekers, 74. dakikada penaltıdan Leandro Paredes ve 83. dakikada Artem Dovbyk attı.

Gözden KaçmasınGeorges Mikautadze transferine net cevap: Galatasaraydaki tüm futbolculardan iyi | Avrupanın en ölümcül hattı olurGeorges Mikautadze transferine net cevap: Galatasaray'daki tüm futbolculardan iyi | Avrupa'nın en ölümcül hattı olurHaberi Görüntüle

PAULO DYBALA YILDIZLAŞTI

Roma'da iki gol atan Dybala, Dovbyk'in attığı golde de asisti yapan isim oldu. Yıldız futbolcu maçta sergilediği performansla takdir toplarken mücadelenin en dikkat çeken ismi olmayı başardı.

Bu sonucun ardından Roma, ligde bir hafta sonra kazandı ve puanını 19'a yükseltti. Parma, 15 puanda kaldı.

Paulo Dybala Romayı yaktı, maçın yıldızı oldu

Haberin Devamı

GALATASARAY İDDİALARI

Galatasaray, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Roma’nın 31 yaşındaki yıldızı Paulo Dybala’nın peşinde olduğu ileri sürülüyor.

İtalyan medyasında yer alan haberlerde Arjantinli futbolcunun kış transfer döneminde Galatasaray'a katılabileceği iddiaları yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ROMA#Dybala #Serie A

BAKMADAN GEÇME!