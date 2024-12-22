Paulo Dybala Roma'yı yaktı, maçın yıldızı oldu!

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İtalya Serie A 17. hafta maçında Roma, sahasında Parma ile karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadelede Roma sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan ve 51. dakikada Paulo Dybala, 13. dakikada Alexis Saelemaekers, 74. dakikada penaltıdan Leandro Paredes ve 83. dakikada Artem Dovbyk attı.

PAULO DYBALA YILDIZLAŞTI

Roma'da iki gol atan Dybala, Dovbyk'in attığı golde de asisti yapan isim oldu. Yıldız futbolcu maçta sergilediği performansla takdir toplarken mücadelenin en dikkat çeken ismi olmayı başardı.



Bu sonucun ardından Roma, ligde bir hafta sonra kazandı ve puanını 19'a yükseltti. Parma, 15 puanda kaldı.

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GALATASARAY İDDİALARI

Galatasaray, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından biri olarak gösterilen Roma’nın 31 yaşındaki yıldızı Paulo Dybala’nın peşinde olduğu ileri sürülüyor.

İtalyan medyasında yer alan haberlerde Arjantinli futbolcunun kış transfer döneminde Galatasaray'a katılabileceği iddiaları yer alıyor.