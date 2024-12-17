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Paulo Dybala kimdir, nereli, kaç yaşında? Paulo Dybala hangi takımlarda oynadı?

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Paulo Dybala kimdir, nereli, kaç yaşında Paulo Dybala hangi takımlarda oynadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 12:10

Paulo Dybala kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Arjantinli futbolcu, Roma kulübünde ofansif orta saha olarak görev yapıyor. Genç yaşta başladığı kariyerinde, Palermo, Juventus gibi büyük kulüplerde boy gösterdi. Peki, Paulo Dybala kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Paulo Dybala, Arjantinli futbolcu, 2022 yılından itibaren Roma kulübünde forma giymektedir. Kariyerinde Juventus ve Palermo gibi kulüplerde de oynamıştır. Peki, Paulo Dybala kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

PAULO DYBALA KİMDİR?

Paulo Bruno Exequiel Dybala, 15 Kasım 1993 tarihinde Arjantin'in Córdoba şehrine bağlı Laguna Larga kasabasında doğdu. Futbolculuk kariyerine 2003 yılında Instituto kulübünde başladı. Dybala, Arjantinli baba ve İtalyan-Polonya kökenli bir ailenin çocuğudur.

PAULO DYBALA KARİYERİ

Dybala, 2011 yılında Instituto'dan profesyonel futbolculuk hayatına adım attı ve 2012'de Palermo'ya transfer oldu. 2015'te Juventus'a geçerek burada önemli başarılar elde etti. 2022'de Roma'ya transfer olan Dybala, Arjantin milli takımında da görev almaktadır.

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