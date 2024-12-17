Paulo Dybala bombası! Carlos Novel İstanbul'a geldi, Galatasaray'dan resmi açıklama yapıldı: Girişim var | Yıllık ücreti...

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Trabzonspor karşısında 4-3'lük galibiyetle morallerin yerinde olduğu Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Sarı kırmızılıların radarındaki son isim Roma'da gözden çıkarılan Paulo Dybala...

Arjantinli oyuncunun menajeri Carlos Novel, Trabzonspor - Galatasaray maçını izlemek üzere İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Dybala için görüşmelere başladığı iddia edilmişti

Oyuncunun menajeri Novel'in dünkü karşılaşmayı yerinde takip etmesi transfer dedikodularını alevlendirmişti.

DYBALA'YA 10 MİLYON EURO MAAŞ

Öte yandan isabetli transfer haberleriyle tanınan İtalyan muhabir Di Marzi, Galatasaray, Paulo Dybala'ya yaklaşık 10 milyon euro maaş teklif ettiğini yazdı.

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GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarının 'Dybala'ya ilginiz var mı?' sorusuna şu cevabı verdi:

"Ara transfer döneminde gelenler ve gidenler olacaktır. Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Transfere ben bakmıyorum. Girişimler olduğunu biliyorum. Kulübümüzün pek çok futboluyla ilgilenmesi normal. Galatasaray gibi büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister."

Bu sezon Serie A ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 18 maça çıkan Dybala, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

MERTENS'İN YERİNE DE OYNAYABİLİR

İtalyan basınından Sportmediaset'in haberine göre ise Roma ile kontratı bu sene bitecek olan Paulo Dybala'nın, Mertens'in yerinde de oynatılabileceği ve Galatasaray'ın 3+1 yıllık kontrat ve imza parası ile masaya oturacağının altı çizildi.



TALİSCA İSMİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Galatasaray'da adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca'nın ismi de gündemdeydi. Sarı kırmızılıların oyuncunun son durumuyla ilgili bilgi aldığı iddia edilirken, Brezilyalı oyuncu konusunda henüz net bir adım atılmadı.