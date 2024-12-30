Paulo Dybala attı, Roma puanı kaptı! Milano'da 2 gol, 1 kırmızı kart

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İtalya Serie A'nın 18. haftasında Milan ile Roma karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan maçta Milan ile Roma, 1-1 berabere kaldı. Milan'ın golünü 14. dakikada Tijani Reijnders, Roma'nın golünü ise 23. dakikada Paulo Dybala attı.

Ev sahibi Milan'da Paulo Fonseca, 45. dakikada kırmızı kart gördü.

DYBALA'DAN 6. GOL KATKISI

Adı Galatasaray'la anılan Arjantinli yıldız Paulo Dybala, bu sezon Serie A'da 5 gol ve 1 asiste ulaştı.

ZEKİ ÇELİK 2. YARIDA OYNADI

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, ikinci yarıda Mats Hummels'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla 27 puana yükselen Milan, 8. sırada yer aldı. Roma ise 20 puanla 10. sırada kaldı.

Milan, Serie A'nın bir sonraki haftasında Cagliarı'yi konuk edecek. Roma ise derbide Lazio ile karşılaşacak.