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GeriFutbol Paul Scholes, De Gea'ya sahip çıktı! "Evet kötü zamanlar geçiriyor ama..."
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 14:42,Son Güncelleme:

Paul Scholes, De Gea'ya sahip çıktı! "Evet kötü zamanlar geçiriyor ama..."

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Paul Scholes, De Gea'ya sahip çıktı! "Evet kötü zamanlar geçiriyor ama..."
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Manchester United'ın eski yıldız futbolcusu Paul Scholes, yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen kaleci David De Gea'ya sahip çıktı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Scholes, "Evet, kötü zamanlar geçiriyor olabilir ama Manchester United son 6 sezondur onsuz ilk 10'a bile giremezdi." ifadelerini kullandı.

Manchester'ın efsane futbolcusu, İspanyol kalecinin yakın zamanda eski formuna kavuşacağını sözlerine ekledi.

De Gea, takımının Chelsea'ye 3-1 mağlup olduğu Federasyon Kupası yarı final maçından sonra, yediği goller sebebiyle İngiliz taraftarların ağır eleştirilerine maruz kalmıştı.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Atletico Madrid'de adım atan De Gea, 2011 yazında 25 milyon avro karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.

 

Paul Scholes, De Geaya sahip çıktı Evet kötü zamanlar geçiriyor ama...

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