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Paul Pogba'nın doping cezası sona erdi

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#Paul Pogba#Doping#Sporanasayfa
Paul Pogbanın doping cezası sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 13:18

Fransız futbolcu Paul Pogba'nın 1,5 yıllık doping cezası sona erdi. Cezasını tamamlayan serbest oyuncu statüsündeki Pogba, yeni bir takımla anlaşması halinde futbola dönebilecek.

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Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen Paul Pogba, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü.

31 yaşındaki futbolcu, cezasını tamamladı. 

Juventus'un Kasım 2024'te sözleşmesini feshettiği Fransız orta saha oyuncusu, serbest oyuncu statüsünde. Pogba, yeni bir takımla anlaşması halinde futbola dönebilecek.

Pogba, Juventus formasıyla Eylül 2023'te çıktığı Empoli maçından bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı. 

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#Paul Pogba#Doping#Sporanasayfa

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