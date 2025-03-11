Paul Pogba'nın doping cezası sona erdi

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Doping yaptığı gerekçesiyle İtalya Dopingle Mücadele Organizasyonu tarafından 4 yıl men cezası verilen Paul Pogba, karara itiraz etmiş ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) cezayı 1,5 yıla düşürmüştü.

31 yaşındaki futbolcu, cezasını tamamladı.

Juventus'un Kasım 2024'te sözleşmesini feshettiği Fransız orta saha oyuncusu, serbest oyuncu statüsünde. Pogba, yeni bir takımla anlaşması halinde futbola dönebilecek.

Pogba, Juventus formasıyla Eylül 2023'te çıktığı Empoli maçından bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı.