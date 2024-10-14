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Paul Pogba için olay sözler: Mourinho 'Virüs' demişti | Kafasında bir şeyler eksik

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#Pogba#Jose Mourinho#JUVENTUS
Paul Pogba için olay sözler: Mourinho Virüs demişti | Kafasında bir şeyler eksik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 09:40

Doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl sahalardan uzaklaştırılan ve ardından cezası 18 aya düşürülen Paul Pogba hakkında Graeme Saouness'ten çarpıcı açıklamalar geldi.

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Eski futbolcu ve Teknik Direktör Graeme Souness, doping yaptığı gerekçesiyle ceza alan ve futbola geri dönecek olan Paul Pogba hakkında ağır ithamlarda bulundu.

'MOURINHO VİRÜS DEMİŞTİ'

Souness yaptığı açıklamada, "Paul Pogba son derece yetenekli ama boşa harcanmış bir yetenek. Başına gelen en kötü şey Dünya Kupası'nı kazanmak oldu. O noktadan sonra adeta futbolu bıraktı, sadece koltuğunda oturdu. Jose Mourinho Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde Pogba için, 'Virüs' demişti. Pogba'nın kafasında bir şeyler eksik!" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

İtalya Ligi Serie A devi Juventus'ta forma giyen Paul Pogba, doping kriziyle dünya gündemine oturmuştu. Son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğüyle konuşulan Fransız yıldızın doping testleri pozitif çıkmıştı. Paul Pogba'nın 20 Ağustos ve 6 Ekim 2023'de alınan testlerden deneyimli orta sahanın doping doping yaptığı tespit edilmişti. Juventus ile sözleşmesi devam eden Pogba için Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu, 4 yıl futboldan men cezası verildiğini açıklamıştı.

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18 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

CAS, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl sahalardan uzaklaştırılan Paul Pogba'nın cezasını 18 aya düşürdü. Buna göre Fransız futbolcu, Ocak ayından itibaren Juventus ile antrenmanlara başlayacak ve Mart 2025 tarihiyle beraber sahalara geri dönecek.

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#Pogba#Jose Mourinho#JUVENTUS

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