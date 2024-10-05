Paul Pogba için flaş karar! Geri dönüyor...

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İtalya Ligi Serie A devi Juventus'ta forma giyen Paul Pogba, doping kriziyle dünya gündemine oturmuştu. Son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğüyle konuşulan Fransız yıldızın doping testleri pozitif çıkmıştı. Paul Pogba'nın 20 Ağustos ve 6 Ekim 2023'de alınan testlerden deneyimli orta sahanın doping doping yaptığı tespit edilmişti. Juventus ile sözleşmesi devam eden Pogba için Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu, 4 yıl futboldan men cezası verildiğini açıklamıştı.

18 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Daily Mail'de yer alan haberde; CAS, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl sahalardan uzaklaştırılan Paul Pogba'nın cezasını 18 aya düşürdü. Buna göre Fransız futbolcu, Ocak ayından itibaren Juventus ile antrenmanlara başlayacak ve Mart 2025 tarihiyle beraber sahalara geri dönecek.

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SON MAÇI UDINESE'YE KARŞIYDI

Yıldız oyuncu, son olarak 2023-2024 sezonunun açılış maçı olan Udinese - Juventus maçonda forma giydikten sonra men cezasına çarptırıldı.Paul Pogba'nın Juventus'la olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.