Paul Pogba için Fenerbahçe ve Galatasaray sürprizi! 'Oturup konuşursak çözeriz' demişti...

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2013-2020 yılları arasında gösterdiği performansla dünya futbolunda en çok konuşulan isimler arasında yer alan Paul Pogba, bu tarih sonrasında büyük bir düşüş yaşamıştı.

Sakatlıklarla boğuşan ve oynadığı maçlarda istenen performansı sergilemekte güçlük çeken Fransız futbolcu, son olarak geçtiğimiz yılın eylül ayında doping cezası almıştı.

CEZASI 18 AYA DÜŞÜRÜLDÜ

Ulusal Dopingle Mücadele Kurumu, Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası verildiğini açıklamıştı. Daha sonra konu CAS'a taşınmış ve Pogba'nın cezası 18 aya düşürülmüştü.

Futbola 2025'in mart ayında dönmesi beklenen deneyimli futbolcu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY...

Fransız basınının haberine göre Pogba, menajerleri tarafından bazı kulüplere önerildi ve bu ekipler arasında Fenerbahçe ile Galatasaray da yer aldı.

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Haberde dünyaca ünlü futbolcunun maddi beklentisinin epey düşük olacağı ve hedefinin yeniden kendisini kanıtlamak olduğu kaydedildi.

Ayrıca Pogba'nın daha önce sorun yaşadığı Jose Mourinho ile yeniden çalışmaya sıcak bakabileceği de belirtildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın menajerlerden gelen teklifi değerlendirmeye aldığı ve devre arasında son kararın verileceği yazıldı.

"MOURINHO İLE İLİŞKİMİZ, BİR ÇİFTİN İLİŞKİSİ GİBİYDİ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile 2016'da Manchester United'da birlikte çalıştıkları dönem hakkında konuşan Paul Pogba, "İlişkimiz, bir çiftin ilişkisi gibiydi. Sürekli ayrılıp barışıyorduk. Her şey harika başladı, Manchester'a geri dönmemin nedenlerinden biri oydu. Onunla konuştum ve beni geri dönmeye ikna etti. Bu ilişkinin nasıl bir kabusa ve ikimiz arasında sürekli bir kavgaya dönüştüğünü tam olarak bilmiyorum. Ben kavga etmedim. Kavgayı ben başlatmadım. Her teknik direktör ve oyuncu gibi anlaşmazlıklarımız oldu ama ona çok saygı duyuyorum ve yarın onu görsem kocaman sarılırdım. Ama bir gün birlikte oturup bu konuyu konuşmamız gerekecek." dedi.

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"BIRAKMAYI BİLE DÜŞÜNDÜM"

Geri dönüşü hakkında konuşan 31 yaşındaki futbolcu, "Bir sürü şey düşünüyordum. Bırakmayı bile düşündüm. Bundan sonra ne yapacağımı düşündüm. 4 yıl cezayı duyunca kafanızda hemen düşünceler beliriyor. 4 yıl oynamadan ve antrenman yapmadan... Hangi kulüpler beni ister ki? Ama diğer yandan inançlıydım. Açıkçası pozitiftim. Yanlış bir şey yapmadığımı biliyordum. Çok şükür ki cezam indirildi." açıklamasını yaptı.

SON MAÇI UDINESE'YE KARŞIYDI

Yıldız oyuncu, son olarak 2023-2024 sezonunun açılış maçı olan Udinese - Juventus maçonda forma giydikten sonra men cezasına çarptırıldı. Paul Pogba'nın Juventus'la olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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