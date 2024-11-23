Paul Pogba hakkında transfer itirafı ve kehanet: Fenerbahçe ve Galatasaray tercihi çılgınca değil, orada sıfırdan başlayabilir | Çok fazla sorunu var ama...

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Fransız yıldız Paul Pogba aldığı doping cezasının ardından yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Uzun yıllar formasını giydiği Juventus tarafından sözleşmesinin feshedilmesinin ardından geleceği merak konusu olan Pogba'nın ismi, birçok takım ile anılıyor. Kariyerini Avrupa’nın 5 büyük liginde sürdürmek istediği bilinirken MLS ve Suudi Pro Lig’den astronomik tekliflere sıcak yaklaşmadığı ileri sürülüyor. Futbol hayatını Avrupa’da sürdürmek isteyen Fransız futbolcunun Türkiye’den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı da iddia ediliyor.

Fransız gazeteciler Stephane Carpentier ve Aurelien Helevaut, Paul Pogba’nın Türkiye’ye olası transferi ve yıldız orta sahanın doping skandalı sonrası futbola dönüşü hakkında Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulundu.

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Fransız gazetecilerin açıklamaları şöyle:

STEPHANE CARPENTIER:

“PAUL POGBA FRANSIZ MİLLİ TAKIMINA DÖNMEK İSTİYOR”

“Fransa'da Pogba'nın Marsilya'ya olası gelişiyle ilgili çok fazla spekülasyon var. Günün trendi bu ama bunlar dedikodu. Kesin olan şey onun MLS ya da Suudi Arabistan'a gitmeyeceği. Pogba, teknik direktör Didier Deschamps ile her zaman iletişim halinde kaldığı için kesinlikle Avrupa'da kalmak ve oynamasına, formunu kazanmasına ve Fransız Milli Takımına tekrardan seçilmesine olanak tanıyacak bir kulüp bulmak istiyor. Pogba, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya veya Almanya'da bir kulüp bulmayı umuyor. Ancak uzun süredir oynamadığı için bireysel olarak antrenmanları hiç bırakmamış olsa bile kondisyon durumu ve en üst seviyeye dönme eğilimi konusunda kaçınılmaz olarak belirsizlikler var.”

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“TÜRKİYE'YE TRANSFER OLMASI..."

“Fenerbahçe ya da Galatasaray gibi büyük bir kulüp için Türkiye tercihi çılgınca değil; birincisi, uzun süre oynamamış olsa bile ona kaçınılmaz olarak büyük bir maaş ödenmesi gerekecek; ikincisi ise bu iki kulübün çok fazla parası var. Hırslarının ve tutkularının yüksek olması ve Avrupa sahnesinde giderek daha fazla izlenmeleri bu iki kulübü çekici hale getiriyor. Yani bu olası bir sıçrama tahtası ve onun bu opsiyonu değerlendirmesi kaçınılmazdır. Süper Lig gün geçtikçe güçlenen bir lig ve sizin liginizde muhtemelen doping skandalıyla biraz daha barışık olacaktır. Fransa'da neredeyse herkes adını dopingle ilişkilendiriyor ve bu, kaldırılması çok zor bir etiket. Türkiye'ye transfer olması onun yeniden sıfırdan başlamasına, ileriye bakmasına, futbol ve sadece futbol konuşmasına, kimsenin kendisi hakkında hiçbir ön yargıya sahip olmadığı bir ortamda oyuna ve sadece oyuna konsantre olmasına olanak sağlayacaktır.

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“PAUL POGBA TRANSFERİ BÜYÜK BİR KUMAR DEĞİL"

“ Birçok kişi Pogba'nın yaşadığı tüm aksiliklerden çok şey öğrendiğini düşünüyor. Ailesi ve arkadaşlarıyla bir sorunu yok. Cömert bir oyuncu, son derece insani bir oyuncu ve birlikte çalıştığı teknik direktörler ve takım arkadaşları tarafından da bulunduğu her soyunma odasında takdir ediliyor. Fransa'da birçok kişi Paul Pogba'nın yeniden başka bir takımla futbola başlamasının çılgın bir kumar olmadığını düşünüyor. Neredeyse benzersiz bir profile sahip, 60 metrelik çok hassas paslar atabilen, çizgileri kırabilen, oyunu hızlandırabilen ve aynı zamanda oyunu kurabilen bir oyuncu ve inanılmaz bir şut özelliği var. Fransa'nın gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncularından biri. Rekabetin ritmine geri dönmek zorunda kalacak olsa bile tüm niteliklerini kaybetmiş olması imkansız. Paul Pogba'nın o kadar çok sorunu vardı ki, eğer bugün olduğu yerdeyse, kendi başına antrenman yapıyorsa ve bir kulüp arıyorsa, bunun nedeni her şeye rağmen ayakta kalabilmesidir. Başarılı bir geri dönüş için gerekli olan psikolojik gücün kanıtıdır. Tekrardan onun futbol arenasında parlaması yüksek ihtimal olarak değerlendirilebilir.”

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AURELIEN HELEVAUT:

“POGBA’NIN TÜRKİYE SÜPER LİGİ’NDE ZORLUK ÇEKMESİ MUHTEMEL”

“Pogba harika bir oyuncu, Türkiye'ye Süper Lig’e gidiyor olması onun için büyük bir zorluk olabilir. Bence tekrardan çok yüksek bir seviyeye dönebilir, çok yetenekli bir oyuncu, bana göre Fransa'da 21. yüzyılın en iyi orta saha oyuncularından biri.”

“ORTA SIRA SERIE A TAKIMINA DÖNMELİ VEYA TÜRKİYE’YE GİTMELİ”

“Onun açısından orta sıra Serie A takımlarından birisine dönmesi veya Türkiye’ye gitmesi iyi bir seçenek olarak görünüyor. Gerçekten istediği seviyeye dönmek için gerekli enerjiyi ve zihniyeti bulacağını umuyorum. Fransa ve Fransa basını Pogba’nın dönüşünü merakla takip edecektir.”