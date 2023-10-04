Paul Onuachu'yu öve öve bitiremedi: 15-20 gol atacağını düşünüyorum

Haberin Devamı

Kulüp kariyerinin en iyi başlangıcını Trabzonspor'da yapan 2.01'lik dev golcü Onuachu, Karadeniz ekibinde forma giydiği ilk 3 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Paul Onuachu’nun Genk ve Midtjylland takımlarında beraber çalıştığı eski teknik direktörü Jess Thorup, Nijeryalı golcünün performansını Spor Arena'ya değerlendirdi.

Oyuncunun Nijerya Milli Takımı'na devet edilmemesine şaşırdığını söyleyen Jess Thorup, Paul Onuachu’nun potansiyeli yüksek ve uluslararası düzeyde oynayabilecek yeteneğe sahip olduğunu söyledi.

"NİJERYA MİLLİ TAKIMI’NDA OLMAMASINA ŞAŞIRDIM"

Paul Onuachu’nun Genk ve Midtjylland takımlarında beraber çalıştığı eski teknik direktörü Jess Thorup, "Türkiye Ligi, heyecan verici ve gelişme içinde olan bir lig. Paul Onuachu’nun Türkiye Ligi’ne transferi onun için ilginç bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Onuachu’nun büyük bir potansiyeli var ve uluslararası düzeyde performans sergileyebileceğini gösterdi. Onuachu, teknik ve fiziksel olarak güçlü, hızı iyi, gol atma yeteneği olan bir futbolcu. Paul Onuachu, golleri ve asistiyle harika bir başlangıç yaptı. Onuachu’nun bu sezon 15-20 gol atacağını düşünüyorum. Paul Onuachu, futbolda pek görmediğimiz özel bir oyuncu. Onuachu'nun gerçekten iyi olan ancak başkalarıyla karşılaştırılması kolay olmayan keskin becerileri var. Paul Onuachu’nun, Nijerya Milli Takımı’nda olmamasına şaşırdım ama uzun vadede takımın kalıcı bir parçası olacağından eminim." açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı