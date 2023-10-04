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Paul Onuachu'yu öve öve bitiremedi: 15-20 gol atacağını düşünüyorum

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#Tranzonspor#Paul Onuachu#Süper Lig
Paul Onuachuyu öve öve bitiremedi: 15-20 gol atacağını düşünüyorum
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 21:24

Trabzonspor'un transferin son gününde İngiltere'nin Southampton takımından 1 yıllığına kiraladığı Paul Onuachu, Karadeniz ekibiyle müthiş bir başlangıç yaparken beklenmedik bir şekilde Nijerya Milli Takımı'na davet almadı. 29 yaşındaki futbolcunun Genk ve Midtjylland takımlarından eski teknik direktörü Jess Thorup, Paul Onuachu’nun performansını Spor Arena'ya değerlendirdi.

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Kulüp kariyerinin en iyi başlangıcını Trabzonspor'da yapan 2.01'lik dev golcü Onuachu, Karadeniz ekibinde forma giydiği ilk 3 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Paul Onuachu’nun Genk ve Midtjylland takımlarında beraber çalıştığı eski teknik direktörü Jess Thorup, Nijeryalı golcünün performansını Spor Arena'ya değerlendirdi. 

Oyuncunun Nijerya Milli Takımı'na devet edilmemesine şaşırdığını söyleyen Jess Thorup, Paul Onuachu’nun potansiyeli yüksek ve uluslararası düzeyde oynayabilecek yeteneğe sahip olduğunu söyledi.

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Paul Onuachuyu öve öve bitiremedi: 15-20 gol atacağını düşünüyorum

"NİJERYA MİLLİ TAKIMI’NDA OLMAMASINA ŞAŞIRDIM"

Paul Onuachu’nun Genk ve Midtjylland takımlarında beraber çalıştığı eski teknik direktörü Jess Thorup, "Türkiye Ligi, heyecan verici ve gelişme içinde olan bir lig. Paul Onuachu’nun Türkiye Ligi’ne transferi onun için ilginç bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Onuachu’nun büyük bir potansiyeli var ve uluslararası düzeyde performans sergileyebileceğini gösterdi. Onuachu, teknik ve fiziksel olarak güçlü, hızı iyi, gol atma yeteneği olan bir futbolcu. Paul Onuachu, golleri ve asistiyle harika bir başlangıç yaptı. Onuachu’nun bu sezon 15-20 gol atacağını düşünüyorum. Paul Onuachu, futbolda pek görmediğimiz özel bir oyuncu. Onuachu'nun gerçekten iyi olan ancak başkalarıyla karşılaştırılması kolay olmayan keskin becerileri var. Paul Onuachu’nun, Nijerya Milli Takımı’nda olmamasına şaşırdım ama uzun vadede takımın kalıcı bir parçası olacağından eminim." açıklamasını yaptı.

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#Tranzonspor#Paul Onuachu#Süper Lig

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