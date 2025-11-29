Paul Onuachu'dan gol krallığı açıklaması: 'İyi hissettiriyor!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov, Paul Onuachu ve Ernest Muçi, galibiyetin ardından konuştu.

ZUBKOV: GOLDEN SONRA UYANDIK

"Bugün aslında iyi bir rakibe karşı zor bir maç oynadık. Maça başlangıcımız yavaş ve sakin oldu. Golü yedikten sonra uyandık. Ondan sonra bizim için iyi bir maç oldu."

MUÇI: ODAKLANMAMIZ GEREKİYOR

"Bugün bizim adımıza çok önemli olacağını biliyorduk. Ligin ilk iki sırasındaki takımlar birbiriyle oynayacakları için onlara yaklaşmak adına kendi adımıza çok önemli olacağını biliyorduk. 1-0 geriye düşmek istemezdik ama 1-0'dan sonra karakter, istek gösterdi. Sonucunda da 3 puan aldık. Böyle devam edeceğiz.

Asla pes etmemelisiniz hayatta. İlk haftalar istediğim gibi geçmedi ama her şey bir anda değişebiliyor. Odaklanmanız gerekiyor. Odaklanmaya devam edeceğiz.

Golün geldiği an, 3 puanı getirmesi, benim için bir ilki yaşatması ve sol ayakla olması nedeniyle Başakşehir maçında attığım gol, bugün attığım golden daha güzeldi."

ONUACHU: BİZ BİR AİLEYİZ

"11 golümün olması İyi hissettiriyor. Ama önemlisi kazanmak. Yavaş başladık maça biraz. Golü yedikten sonra uyandık. Takım iyi bir savaş gösterdi bugün. Golü yedikten sonra kendi oyunumuzu ortaya koyduk. Bu takım büyük işler başarabileceğini gösterdi.

Takım adına çok mutluyum. Biz bir aile takımıyız. Birlikte oynadığım arkadaşlarım, onlar gol attığında kendim atmış kadar seviniyorum. Bütün takım iyi iş çıkarıyor."