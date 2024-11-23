Paul Onuachu Süper Lig'e geri dönüyor! Sürpriz takım...

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Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı yıldız Paul Onuachu'ya Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı.

Türkiye'deki ilk sezonunda Süper Lig’de 21 maçta 15 gol atan Onuachu, Türkiye Kupası’nda ise 4 maçta 2 golle takımına önemli katkılar sağlamıştı.

VEDA ETTİKTEN SONRA...

Sezon sonunda bonservisi Southampton'da bulunan Onuachu bordo mavililere veda ederek takımına dönmüştü.

Trabzonspor yıldız golcüyü takımına kazandırmak için yoğun mesai harcasa da transferi gerçekleştirememişti. O dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de ismi anılan Onuachu takımında kalmıştı.

SÜRPRİZ İDDİA

Fanatik'in haberine göre, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, gözünü Paul Onuachu’ya dikti. Bordo-Mavililer’in uzun süre transfer etmek istemesine rağmen başaramadığı 2.01 boyundaki santrfor için Hasan Arat yönetimi kolları sıvadı. Kış transfer dönemi gelmeden siyah beyazlılar Southampton’ın kapısını çalacak.

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Bu sezon 6 maçta yalnızca 82 dakika sahada kalabilen Onuachu’nun takımdan ayrılmak istediği biliniyor. Nijeryalı oyuncunun kariyerinde yeni bir maceraya hazır olduğu ifade ediliyor.